«Взгляд с Банковой с Юлией Мендель»: достойное шоу или топорная пропаганда

На Телеканал Дом и UATV стартовало еженедельное русскоязычное ТВ-шоу "Взгляд с Банковой". Автором и ведущей программы стала пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель. Пилотный выпуск передачи вышел в понедельник, 15 марта на YouTube – в 19:30. А в воскресенье, 21 марта, состоится телевизионная премьера первого эпизода. "Комментарии" решили спросить у экспертов, насколько правильным является решение запустить подобное шоу и какие последствия за собой может повлечь программа во главе с Мендель.

Мендель запустила свое телешоу. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

Альтернативная позиция видения ситуации на Донбассе

Руководитель аналитического отдела в Центре контент-анализа, медиаэксперт Сергей Стуканов обращает внимание, что первый выпуск программы Юлии Мендель "Взгляд с Банковой" был посвящен коммуникации с жителями оккупированных территорий.

"Избранные темы — противодействие дезинформации, инфраструктурное развитие территорий, прилегающих к линии разграничения, — являются, несомненно, актуальными для ОРДЛО. Если акцент на общении с жителями оккупированных территорий сохранится, то идею программы можно считать полезной", — отмечает эксперт.

И поясняет, почему.

Во-первых, говорит Стуканов, с жителями ОРДЛО действительно надо налаживать коммуникацию. На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей проживают граждане Украины. Сейчас Украина имеет очень ограниченные возможности контактировать с ними, доносить информацию, влиять на их сознание. В отличие от оккупантов, которые промывают им мозги. Поэтому обращаться к нашим гражданам надо, демонстрируя, что о них не забыли.

Во-вторых, нужно им рассказывать об усилиях, которые прилагает Украина для их комфорта: строительство моста в Станице Луганской, Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) на линии разграничения, дороги и т.п.

"Если медиа оккупантов круглосуточно льют грязь на Украину и изображают чуть ли не апокалиптические картины упадка, то кому, как не нам, показывать альтернативную позицию?" — добавляет Стуканов.

В-третьих, важными эксперт считает и попытки рассказать об определенных принципах противостояния информационной агрессии, о том, как различать правду и ложь.

"Впрочем, по состоянию на сейчас поставить программе Мендель положительную оценку я не могу, — признался Сергей Стуканов. — И на то есть ряд причин".

Качество программы не выдерживает критики

Многие ответы, прозвучавшие в эфире пилотного выпуска программы, по мнению Стуканова, являются весьма поверхностными. При этом пресс-секретарь имела возможность подготовить фактологическую базу.

"Та часть, в которой Мендель рассказывала о противодействии дезинформации, выглядит очень непрофессионально — как в теории, так и в практических моментах. К примеру, на конкретный вопрос зрителя о способах наказания за фейки, которые будет применять Центр противодействия дезинформации, ведущая ответила в духе "будет видно". Таким же странным был ответ на вопрос другого зрителя из ОРДЛО о том, как попасть в ЦПАУ в Счастье. Мендель ответила, что украинские пограничники всех без проблем пропускают; но "мы слышали, что людей останавливают на другой стороне линии разграничения". И всё, конец ответа. Мол, проблема есть, но ничем помочь не могу. И это, заметим, были подготовлены ответы на ранее известные вопросы. Можно только представить качество ответа, если бы вопрос прозвучал в прямом эфире", — отмечает Сергей Стуканов.

По его словам, есть и более принципиальные вещи.

"Программа в целом была очень дружелюбной и обтекаемой касательно врага. Мендель ни разу не упоминала ни россиян, ни боевиков, ни фейковые администрации оккупантов. Даже говоря о дезинформацию, не рассказывала, что обычно созданием и распространением фейков занимаются россияне. И вот на этом добродушном фоне... внезапно вспомнила о Петре Порошенко, — акцентирует эксперт. — Делая подводку к обсуждению темы фейков, Мендель фактически начала программу с упоминания пятого президента, а именно о том, что он назвал вакцину "г**ном". Этим фактом Мендель проиллюстрировала, что такое манипуляции: мол, вакцина-то хорошая, ее Канада и Великобритания заказывают, а Петру Алексеевичу, видишь, не нравится".

Сергей Стуканов искренне удивляется, для чего в программу, адресованную жителям ОРДЛО (которые явно не будут голосовать в ближайшее время на выборах, а, следовательно, не будут выбирать между Зеленским и Порошенко), привносить упреки в адрес политического оппонента.

"Зачем в программе, которая является демонстративно миролюбивой (ни словом не упомянуто ни о России, ни о главарях: всё очень обтекаемо и осторожно — и в этом есть определенная логика) было вводить язык ненависти в отношении политического оппонента? Причем с прозрачным намеком, кто у нас является автором фейков", — недоумевает эксперт.

Весьма дискуссионным, по мнению аналитика, является и вопрос ведения программы именно пресс-секретарем президента.

"Под определенным углом зрения в этом можно увидеть смысл, если программа направлена на жителей ОРДЛО. Это повышает статус и авторитет сказанного: у зрителя не остается сомнения, что к нему обращаются власти. Это важно как с точки зрения понимания местных жителей (власть не забыла о регионе), так и в силу особенностей ментальности края, которая характеризуется уважением к власти. Находясь под оккупацией, жители ОРДЛО привыкли, что к ним с позиции власти обращаются или главари "бантустанов", или российские кураторы. Теперь Украина может означать и себя как центр власти… Однако ряд признаков (в частности, и упоминание Петра Порошенко) дают основания считать, что на самом деле программа адресована не только к жителям оккупированных территорий", — подчеркивает Сергей Стуканов.

А если так, то все перечисленные плюсы в один момент превращаются в свою противоположность, уверен он.

"Потому что получается, что на самом деле под прикрытием программы для ОРДЛО мы получаем неуклюжую пропаганду власти на государственном телеканале за деньги налогоплательщиков, — разъясняет эксперт. — Следующие выпуски программы дадут больше материала для анализа и выводов. Кто знает, не отойдет ли в дальнейшем госпожа Мендель от актуальных для Донбасса тем — и не сосредоточится ли на повестке дня, интересной для рядовых украинцев? И не превратится ли таким образом эта программа в обычную пропаганду, призванную рассказать украинцам, какими глазами смотреть на текущие события? Подытожим: журналистикой эту программу невозможно назвать ни по формальным признакам, ни по содержанию. Это — пропаганда. И если она будет адресоваться в ОРДЛО, то определенный резон в этом есть. Если же под прикрытием ОРДЛО на самом деле адресоваться будет всем (а пока выглядит именно так), то такой внутренней пропаганды нам, безусловно, не надо".

Не более, чем топорная пропаганда

Политолог, коммуникатор Украинского института политики Елена Броницкая также считает, что вместо информативной подачи и конструктивного общения с жителями ОРДЛО, Офис президента занялся пропагандой в стиле "замечательный Зеленский" из уст пресс-секретаря главы государства.

"Такого непрофессионального пресс-секретаря главы государства я не припомню. Впрочем, как такого непрофессионального президента, — призналась Елена Броницкая. — И раньше у госпожи Мендель хватало "ляпов". Но сейчас она просто занялась явными профанацией и пропагандой. Такое впечатление, что Зеленский и Ко закрыли телеканалы Козака-Медведчука, чтобы занять их нишу — и вести свою пропаганду. Кстати, на русском, что довольно странно выглядит в то время, когда у нас всю сферу услуг заставили перейти на украинский, да еще и следят за этим, жалуясь "языковому омбудсмену". Выглядит всё это довольно цинично".

По словам эксперта, из ролика Мендель, как и из первого эфира, получается, что всё у нас хорошо — просто замечательно.

"Президент – молодец-молодец, команда его — молодцы-молодцы. Проблем почти нет. В таком ключе выступление. Но ведь жители Донбасса не отрезаны от мира в информационном смысле, — отмечает Елена Броницкая. — Они прекрасно знают (благо, есть сайты, соцсети) о повышении тарифов, цен, безработицы, проблемах с вакцинацией. И такая картинка-витринка, которую пытаются "продать" через Мендель, вызывает скорее раздражение, чем желание вернуться. Это — явная пропаганда, причем довольно топорная по исполнению. Восхваление президента вместо реальных, понятных месседжей для жителей временно неподконтрольной территории".

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, что Мендель поделилась секретом успеха. Подробнее о том, как стать пресс-секретарем президента — в нашем материале.

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