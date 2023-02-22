Встреча с Байденом в Киеве прошла на высшем уровне, но без Залужного: почему так

Неожиданный визит президента США в Украину – впервые за 15 лет, да еще и во время войны, остаётся топ-темой недели. Встречали главу Белого дома все первые лица государства, включая президента Украины Владимира Зеленского и министра обороны Украины Алексея Резникова. Однако, бросилось в глаза отсутствие на официальных мероприятиях главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Почему отсутствовал главком ВСУ, учитывая его авторитет и уважение в США? Может ли это быть связано с позицией Банковой или с другими непубличными моментами? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Встреча с президентом США Джо Байденом. Фото: сайт Офиса президента

Основная цель визита – переговоры двух президентов тет-а-тет

Руководитель Фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко уверяет, что всё произошло, согласно протоколу.

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Во-первых, поясняет он, наличие Залужного было бы оправдано, если бы с Байденом был бы представитель военного командования США.

Во-вторых, продолжает эксперт, это рабочий визит политического характера – в ходе которого не предусматривался доклад о деталях ситуации на фронтах.

В-третьих, основная цель визита – переговоры двух президентов тет-а-тет.

"Поэтому не стоит искать в отсутствии Залужного дополнительную интригу", – резюмирует Константин Бондаренко.

Присутствие главкома ВСУ Залужного на встрече с Байденом точно было бы не лишним

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж рассуждает так:

"Я думаю, позиция касательно того, с кем именно встретится Байден в Киеве, была согласована с американцами. Акценты делались на встречу на высшем политическом уровне, а не военном. Соответственно, и Байден приехал без министра обороны (главы Пентагона) Остина, без начальника штабов Милли. Поэтому формат предусмотрели – участие президента, представителей правительства, парламента, дипкорпуса высшего уровня Украины и США".

На прошлой неделе, напоминает эксперт, прошли именно военные встречи – в формате "Рамштайн" (14 февраля в Брюсселе), начальников штабов, военно-оперативный уровень. А высший политический уровень частично был в Мюнхене, на конференции по безопасности, частично продолжается на этой неделе – в Киеве, Варшаве, а вскоре и в Нью-Йорке, где состоится заседания Генассамблеи ООН. На всех площадках обговаривается концентрация всех сил и средств для победы над РФ, отмечает Николай Маломуж.

"Возможно, во время визита Байдена в Киев обговаривались стратегические вопросы, в которых прямо не участвует главком Залужный. Хоть его присутствие точно было бы не лишним, раз уж для Резникова в этой встрече место нашлось, – считает генерал. – Это был бы показательный шаг, проявление уважения к главнокомандующему, который непосредственно организовывает мероприятия по защите и обороне. Тем более, что эти вопросы обсуждались 20 февраля на высшем уровне во время встречи украинского и американского президентов тет-а-тет, а потом и на мероприятии в расширенном формате. Но приняли именно такое решение. Скорее всего, совместное (Украины и США), что военные (а Резников, напомню, гражданский министр обороны) принимать участие в этой встрече не будут. Хоть не исключаю, что не "светить" Залужного на подобном мероприятии было пожеланием некоторых украинских политиков".

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