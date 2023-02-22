Встреча с Байденом в Киеве прошла на высшем уровне, но без Залужного: почему так

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Кравцев Сергей
Неожиданный визит президента США в Украину – впервые за 15 лет, да еще и во время войны, остаётся топ-темой недели. Встречали главу Белого дома все первые лица государства, включая президента Украины Владимира Зеленского и министра обороны Украины Алексея Резникова. Однако, бросилось в глаза отсутствие на официальных мероприятиях главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Почему отсутствовал главком ВСУ, учитывая его авторитет и уважение в США? Может ли это быть связано с позицией Банковой или с другими непубличными моментами? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Встреча с президентом США Джо Байденом. Фото: сайт Офиса президента
Руководитель Фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко уверяет, что всё произошло, согласно протоколу.
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Во-первых, поясняет он, наличие Залужного было бы оправдано, если бы с Байденом был бы представитель военного командования США.
Во-вторых, продолжает эксперт, это рабочий визит политического характера – в ходе которого не предусматривался доклад о деталях ситуации на фронтах.
В-третьих, основная цель визита – переговоры двух президентов тет-а-тет.
Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж рассуждает так:
На прошлой неделе, напоминает эксперт, прошли именно военные встречи – в формате "Рамштайн" (14 февраля в Брюсселе), начальников штабов, военно-оперативный уровень. А высший политический уровень частично был в Мюнхене, на конференции по безопасности, частично продолжается на этой неделе – в Киеве, Варшаве, а вскоре и в Нью-Йорке, где состоится заседания Генассамблеи ООН. На всех площадках обговаривается концентрация всех сил и средств для победы над РФ, отмечает Николай Маломуж.
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