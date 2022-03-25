Война – 30-й день: почему Запад не готов дать гарантии Киеву – что ждать от Путина в изоляции

В пятницу, 25 марта, Украина переживает 30-е сутки российского открытого вторжения. По мнению президента Владимира Зеленского, уже понятно, что Россия сильно просчиталась со своими планами, а вот Украина продемонстрировала свою силу, а также сплотила весь цивилизованный мир против российского агрессора. Генштаб сообщает, что украинские воины продолжают массово уничтожать живую силу и военную технику оккупантов. А издание "Комментарии" продолжает отслеживать вместе с экспертами ход этой войны – героической для Украины и позорной для России.

Война в Украине. Фото: Генштаб ВСУ

Пока над нами не закроют небо, продемонстрировав тем самым истинные гарантии безопасности, говорить о подписании каких-то соглашений – бессмысленно

Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала сделал ряд выводов.

"Первый вывод. Как говорят в народе, не так страшен черт, как его малюют. Речь о РФ. Ее претензии на роль вершителя судеб народов, целых регионов (для чего Кремлю якобы достаточно договориться с США и Китаем о "переделе мира") оказались несостоятельны. Украина продемонстрировала, что РФ на такую роль не просто не подходит. Что именно она – дестабилизирует международную безопасность. Так что миф о "великой России" развеян, – отмечает эксперт. – Второй вывод. Этот миф развеян не столько потому, что Россия не так сильная, или что там никакие солдаты и командиры, а, прежде всего, потому, что Украина показала свою мощь, свою силу, свое единство. И именно поэтому Украины должна претендовать на роль регионального лидера. Как минимум в Восточной Европе. Именно Украина сейчас – в трендах, именно она – главный защитник демократических ценностей. Не на словах, а на деле", – акцентирует эксперт.

Третьим выводом он с сожалением называет то, что не все правительства стран, относящих себя к демократическим, к цивилизационному миру, продемонстрировали солидарность в той мере, в какой требуется Украине.

"И тут есть, над чем работать, – продолжает Виталий Бала. – В том числе через четвертый выводы. А именно – подавляющее большинство общественности в тех же ЕС, США, Канаде – солидарно с Украиной. И именно через давление граждан, электората, можно заставить правительства колеблющихся государств (прежде всего – европейских) принять нужные нам решения".

Пятый вывод, по мнению эксперта, таков – происходящее показало, что мирные переговоры, в том числе касательно гарантий безопасности, вряд ли будут сейчас столь эффективными, как нам бы хотелось.

"Уже открыто звучат заявления о военных преступлениях со стороны РФ , о геноциде украинского народа. Но при этом – Запад не способен закрыть над нами небо, прекратив ракетные и авиаудары со стороны России. О каких гарантиях может идти речь в таких условиях? – задается вопросом Виталий Бала. – Думаю, пока над нами не закроют небо, продемонстрировав тем самым истинные гарантии безопасности, говорить о подписании каких-то соглашений – бессмысленно. Пока же мы на поле боя, к сожалению, остаемся фактически один на один с агрессором. А потому двигаться к миру нам надо не через соглашения, заключенные под дулом автомата, а через победу. С моей точки зрения – это единственный путь, который обезопасит нас от возможных проявлений агрессии со стороны РФ в будущем. А для этого нам следует четко заявить нашим партерам, что Украины будет строить ракетно-космические войска. Сделав невозможным удары по нам с расстояния 2-3 тысяч км, как делает сейчас Россия".

Что касается прогнозов, то на сегодняшний день никто не может сказать – чем и когда всё это закончится, уверен эксперт. Но для Украины, подчеркивает он, важна победа.

"Это не значит, что мы должны, условно говоря, взять Москву. Но мы обязаны, как минимум, вышвырнуть врага с нашей территории. Для начала с материковой, включая весь Донбасс. Следует максимально уменьшить возможности российской армии продолжать агрессию. И воспользоваться полученной паузой, чтобы восстановить свои силы, в том числе технологически переоснастив армию, – поясняет Виталий Бала. – Безусловно, хорошо, что уже звучат заявления о создании спецфонда для восстановления Украины. При этом важно отстраивать не просто разрушенные гражданские и инфраструктурные объекты, но и – отстраивать новую экономику. С такой структурой, которая позволит нам быть успешным, иметь ресурсы для создания суперармии и высокого уровня жизни. Чтобы те люди, которые сейчас проживают в ОРДЛО, в Крыму, сами захотели иметь совместное будущее с успешной Украиной, а не загнивающей Россией".

Под давлением невероятных экономических санкций, а также лишившись своих последних союзников Путин может принять решение и нажать красную кнопку

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак рассуждает так:

"Об этом говорилось уже много, но повторить всё же так приятно – российский блицкриг в Украине однозначно провалился. А попытка самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко примерить на себя лавры Нострадамуса предсказывая, что "эта война продлится, ну, максимум три-четыре дня. Там некому будет против нас воевать" оказалась чертовски неудачной".

Иван Ступак выделил ряд важных моментов на 30-й день войны.

Оборонные союзы

"Как показал наш печальный опыт, в критических ситуациях Украина может рассчитывать только на себя и помощь отдельных стран. Разнообразные союзы и международные организации не только в состоянии предотвратить войну, но и не в состоянии остановить ее. Сейчас мы видим формирование очертаний нового будущего оборонного союза Украина – Великобритания — Польша-страны Балтии и возможно Турция", – отмечает эксперт.

Китайский фактор

Невероятно важной составляющей нашей будущей победы является позиция Китая, уверен Иван Ступак. Он акцентирует, что на данный момент китайская внешняя политика начала плавный дрейф от "полной поддержки РФ" до "осторожной поддержки Украины и осуждения войны". Отказ Китая от экономической и военной поддержки России ускоряет разрушительное действие западных санкций, поясняет эксперт.

Захваты городов

"Можно уверенно говорить о том, что РФ взять Киев не сможет. Взять не сможет, но не оставит отчаянных попыток максимально уничтожить инфраструктуру не только Киева, но и других крупных городов, до которых сможет дотянуться – по печальному примеру Харькова, Изюма и Мариуполя. Кроме того, – продолжает Иван Ступак, – целью РФ является желание посеять панику среди населения, спровоцировать гуманитарную катастрофу в этих регионах с целью усилить свои позиции на переговорах с Украиной".

Но на пути к этому, считает эксперт, у РФ есть две проблемы:

– серьезная система ПВО, которую Украина получит благодаря поддержке отдельных западных стран;

– количество боеспособной авиации и опытных пилотов РФ, благодаря умелым действиям наших военных, значительно сократилось.

Поэтому, поясняет Иван Ступак, для достижения поставленных целей РФ будут использованы (уже используются) неприцельные обстрелы городов с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня ("Грады" и "Смерчи"), а также остатки крылатых ракет "Калибр", "Искандер" и "Кинжал".

Красная ядерная кнопка

"К сожалению, то, что всегда считалось эфемерным и нереальным, уже сегодня обретает очертания "может произойти". Безумный российский диктатор Путин с каждым днем все больше отстраняется от своего окружения, отрывается от реальности и закрывается в своем бункере где-то посреди Уральских гор. Под давлением невероятных экономических санкций, а также лишившись своих последних союзников, он, вероятно, может принять решение нажать красную кнопку – и таким образом попробовать переломить ситуацию в свою пользу. Западные аналитики не исключают, что если решение нанести тактический (местный) ядерный удар будет принято, он может прийтись не по Украине, а по одной из стран, которая активно поддерживает и снабжает нас вооружением. Остается надеяться, что в России найдутся адекватные люди, которые сумеют этого не допустить", – резюмирует Иван Ступак.

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