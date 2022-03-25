Генштаб: ВСУ продолжают оборонную операцию – отбиты 9 атак врага, 200 оккупантов ликвидировано

Группировками Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки было поражено 6 воздушных целей врага: 1 самолет, 1 БПЛА и 4 крылатые ракеты. Авиация Воздушных Сил осуществляла патрулирование воздушного пространства, истребительное прикрытие войск и объектов, ударная авиация оказывала огневое воздействие по колоннам бронетехники, логистическим центрам и скоплениям войск врага. Как сообщает издание "Комментарии", об этом сообщает Генштаб ВСУ на официальной странице в Facebook.

Война в Украине. Фото: Генштаб ВСУ

В целом же украинским воинам удалось дать отпор врагу, помешав как минимум 9 раз пойти в атаку. Так, за предыдущие сутки наши воины отбили 9 вражеских атак, уничтожили 12 танков, около 20 единиц бронированной и автомобильной техники и 9 артиллерийских систем. Противник потерял более 200 военнослужащих. Подразделениями противовоздушной обороны сбиты 2 самолета и 2 БПЛА врага.

Что касается основных направлений, где ВСУ ведут оборону, то на Волыни, где есть вероятность вторжения со стороны Беларуси, пограничники делают все от них зависящее для прикрытия государственной границы.

В Сиверщине продолжается ведение оборонной операции. Группировка войск удерживает город Чернигов и сдерживает продвижение противника в направлении Киева.

Одновременно, группировка сил и средств обороны Киева продолжает отражение наступления противника, нанесение ему огневого поражения и устойчивое удержание всех определенных рубежей обороны.

На Юге продолжается ведение оборонной операции в определенной операционной зоне, проводится стабилизационная операция, выполняются задачи территориальной обороны.

Российские террористические войска продолжают вести боевые деяния, сознательно нарушая нормы интернационального гуманитарного права и правила ведения войны.

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