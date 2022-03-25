В Киевской области ВСУ перешли в контрнаступление, – МВД

Украинские защитники продолжают достойно держать оборону на подступах к столице Украины, не давая ни малейшего шанса оккупантам продвинуться вперед. На отдельных участках Киевской области ВСУ перешли в контрнаступление. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил советник главы МВД Вадим Денисенко.

Война в Украине. Фото: REUTERS

За последние сутки враг вновь понес большие потери, как в живой силе, так и в технике. У российской армии минус 12 танков, несколько самолётов, до 10 единиц бронированной техники. За вчерашний день ВСУ отминусовали также еще до 300 оккупантов у вражеской армии.

Советник министра отметил, учитывая те обстоятельства, которые есть, ВСУ держат оборону по всем направлениям и по отдельным участкам, как в Киевской области, идут в контрнаступление.

Денисенко рассказал, что ожесточенные бои прошли в районе Барышевки, Гостомеля и Ирпеня. Враг получает сильнейший отпор, как тлолько пытается выдвинуться в сторону украинской столицы.

Об эффективном контрнаступлении ВСУ под Киевом рассказали и в британской разведке. Также в Бучанском городском совете ранее заявили, что ВСУ берут в кольцо оккупантов в Ирпене, Бучи и Гостомеле.

Читайте также ранее на портале "Комментарии" — в британской разведке считают, что сейчас российские войска делают все возможное, что перегруппироваться, чтобы взять в кольцо ВСУ на востоке страны, отправив в подмогу оккупационным войскам те подразделения, который стоят недалеко от Харькова. Также Россия намерена отрезать Украину от выхода к морю. Именно поэтому делается большой упор на то, чтобы взять юг под свой контроль.





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