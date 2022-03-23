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В Минобороны Великобритании раскрыли дальнейшие планы оккупантов в Украине

Российские войска снова готовятся к контрнаступлению

сегодня, 10:15
Автор:

Кравцев Сергей
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Сейчас российские войска в Украине заняты тем, что проводят перегруппировку, прежде чем снова бросить все свои силы на выполнение изначально поставленных Кремлем задач. При этом на севере страны бои остаются большинстве случаев статичными. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на данные, обнародованные Министерством обороны Великобритании в Twitter.

В Минобороны Великобритании раскрыли дальнейшие планы оккупантов в Украине

Российские войска. Фото: из открытых источников

В сообщении разведки говорится, что российские войска пытаются охватить украинские силы на востоке страны, продвигаясь со стороны Харькова на севере и Мариуполя на юге. Российские силы все еще пытаются обойти Николаев и продвинуться на запад в направлении Одессы.

Провалив наступление на Киев 24 февраля, российские войска сосредоточились на бомбардировке украинских городов. Рашисты захватывают близлежащие деревни и занимаются террором населения.

Российские оккупанты блокируют поставки продуктов, эвакуацию мирных жителей и расстреливают украинцев целыми семьями.

Читайте на портале "Комментарии" — в Пентагоне рассказали, что российская армия в Украине оказалась неготовой к такой изнурительной военной операции в Украине. Уже спустя неделю боевых действий в Украине у россиян были большие проблемы с обеспечением и логистикой. Сейчас российским войскам в Украине катастрофически не хватает высокоточных боеприпасов. Есть проблемы с поставками топлива для кораблей в Черном море и теплой одежды для солдат.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Генштабе ВСУ рассказали, по каким направлениям враг пытается наступать, несмотря на мощный отпор украинских защитников.



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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1506523823394406405
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