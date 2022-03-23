В Генштабе рассказали, по каким направлениям враг пытается наступать

Основные ожесточенные бои продолжают происходит на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

ВСУ. Фото из открытых источников

Благодаря успешной обороне украинские защитники разбивают все атаки противника продвигаться в сторону Славянска, а также населенного пункта Лозовая Харьковской области. Враг продолжает пытаться прорваться в сторону Запорожья, но и здесь украинская армия держит оборону. Еще одно важное направление Попасная и Курахово.

Также ВСУ продолжают держать круговую оборону Мариуполя. На северо-восточном направлении ВСУ не дают врагу завести большие силы через границу. Основные бои происходят вблизи населенного пункта Малин.

На Сиверщине группировка войск удерживает оборону Чернигова и сдерживает продвижение противника в направлении Киева. На Юго-Восточном направлении проводится оборонная операция, поддержка действий сухопутных группировок войск и отдельных подразделений, оборона пунктов базирования и морских портов в Черноморской операционной зоне. Продолжается ведение обороны Николаева и населенных пунктов Николаевской области.

Наши защитники сдерживают противника по направлениям на Кривой Рог и Нововоронцовку, проводят стабилизационную операцию, выполняют задачи территориальной обороны.

Группировка Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины осуществляет отражение сосредоточенных ракетно-авиационных ударов и воздушного нападения противника, противовоздушное прикрытие важных объектов Украины и группировок войск. За предыдущие сутки было поражено более 17 воздушных целей врага (6 самолетов, 5 БПЛА, 1 вертолет и 5 крылатых ракет. Кроме того, авиация Воздушных Сил наносила сокрушительные удары по скоплению техники и живой силы противника и производили поражение вражеских крылатых ракет.



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