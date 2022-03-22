В СБУ назвали число военных, которых могут «запустить» из Беларуси в Украину

Украинские спецслужбы проанализировали ситуацию и ожидают, что 10-15 тысяч белорусских военных могут вторгнуться в Украину со стороны Беларуси. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил генерал-майор СБУ Виктор Ягун в эфире общенационального телемарафона.

Российские и белорусские войска. Фото: из открытых источников

Виктор Ягун оценивает возможность вторжения белорусских войск в Украине как достаточно высокая. Есть информация, что как только будет дана команда, то к украинской границе может направиться первый эшелон – 5 батальйонно-тактических групп, общей численностью около 5 тысяч военных, которые могут в любой момент пересечь границу. При этом не стоит забывать о резерве, а это еще 5 тысяч человек. И еще приблизительно столько же подготовлено для третьей волны переброски резервистов.

Генерал-майор СБУ отметил, сейчас белорусская армия стала тылом для российских оккупантов. Она занимается тем, что обеспечивает логистику для российских военных через их страну.

По словам Виктора Ягуна, заочно белорусы уже участвуют в войне против Украины, способствуя российскому агрессору. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уже не отдает приказы своей армии, фактически он потерял над ней контроль. Руководитель белорусского СНБО и глава Генштаба находятся под оперативным управлением РФ.

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