Выход РФ из переговоров с Японией: какая возможность теперь открывается перед Киевом и Токио

Российская Федерация заявила, что больше не будет продолжать переговоры с Японией (которая осудила российскую агрессию против Украины и ввела ряд санкций против РФ) по мирному договору относительно южных Курильских островов. Эксперты проанализировали этот шаг для издания "Комментарии".

Флаги РФ и Японии. Фото: из открытых источников

Японцы понимают, что открылось окно возможностей

Политолог, эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник считает, что новый политический и экономический демарш со стороны РФ (теперь – а адрес Японии) – это продолжение российской дипломатии хамства.

"Такая "дипломатия" помогает российской власти создавать нужную ей картинку внутри общества. В стиле – мы осажденная крепость, окружены врагами. Мы такие хорошие, а с нами принципиально никто не хочет работать, с нами никто не дружит! Этот демарш вряд ли как-либо отразится на позициях Путина внутри РФ. Вряд ли на него обратить серьезное внимание и мировое сообщество. Тем более, что Япония сама прекрасно понимала – Южных Курил ей в обозримом будущем, а возможно и никогда, не вернуть", – поясняет политолог.

Но это "никогда", акцентирует он, закончилось 24 февраля 2022-го, когда Россия пошла на открытое вторжение в Украину. Чем фактически подписала себе смертный приговор.

"Японцы понимают, что открылось окно возможностей. И единственное, что их сейчас сдерживает от того, чтобы вернуть свои территории силой – это ядерное оружие, которым то и дело угрожает всему миру неадекватный российский режим. Думаю, Япония начнет вскоре выделять значительные дополнительные средства на свои военные и безопасностные нужды. А также усилит помощь Украине. В Токио понимают: чем больше Украина оттянет на себя ресурсы РФ, тем легче будет гипотетически вернуть Курилы", – резюмирует Николай Мельник.

Сейчас для Украины появляется шанс наладить углубленное сотрудничество с Японией в оборонной сфере и сфере безопасности

Аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива – Петр Бурковский – отмечает, что Россия сейчас делает всё больше шагов, изолирующих ее от внешнего мира.

"Япония – очень важный партнер, страна с передовыми технологиями, в том числе, в оборонной сфере. Агрессивная политика России лишь подтвердит правоту японских политиков, считающих, что их страна должна отказаться от политики нейтралитета и активно участвовать в построении системы глобальной безопасности", – говорит аналитик.

То есть, сейчас для Украины появляется шанс наладить углубленное сотрудничество с Японией в оборонной сфере и сфере безопасности", – подчеркивает Петр Бурковский.

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