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В Генштабе рассказали, на сколько у оккупантов еще хватит запасов боеприпасов и продовольствия

Российские захватчики продолжают проводить агрессивную пропагандистскую работу о необходимости участия в войне с Украиной с личным составом вооруженных сил республики Беларусь

сегодня, 08:05 comments1182
Автор:

Кравцев Сергей
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Начались 27 сутки противостояния украинского народа российскому военному вторжению. За это время противник понес существенные потери в Украине и сейчас запасов боеприпасов и продовольствия у кафиров должно хватить максимум на три дня. Такая же ситуация с горючим, пополнение запасов которого осуществляется из-за ввоза с территории РФ автоцистерн. Трубопроводную поставку горючего россиянам обеспечить не удалось.

В Генштабе рассказали, на сколько у оккупантов еще хватит запасов боеприпасов и продовольствия

ВСУ. Фото из открытых источников

В Генштабе отмечают, что враг значительно активизировался, начав все чаще использовать авиацию. Однако ВСУ дают достойный отпор противнику. За минувшие сутки были поражены более 9 воздушных целей врага. В частности, кафиры потеряли 1 самолет, 6 БПЛА и 2 вертолета. Что касается общего количества сбитых ракет, то эта информация сейчас прорабатывается.

Кроме того, авиаударами украинские защитники разбили колонны живой силы и техники противника. Украинские защитники и защитницы отбили 13 атак врага и уничтожили 14 танков, 8 БМП, 2 МТЛБ, 3 артиллерийские системы и 4 автомобиля. Подразделения ПВО поразили две воздушные цели противника. Потери личного состава врага составили около 300 человек.

Генштаб сообщает, что у противники не исчезли проблемы с обеспечением живой силой своего войска. В Ахтырском районе Сумской области зафиксированы факты неповиновения российских военнослужащих. Около 300 оккупантов отказались выполнять приказ на ведение боевых действий, и, на 70 единицах техники, покинули район проведения операции.

На временно оккупированных территориях Луганской области ввиду больших потерь в живой силе противник продолжает проводить мобилизацию граждан квазиобразования "ЛНР". Значительная часть жителей не поддерживает политику оккупантов, не хочет брать в руки оружие и скрывается от представителей оккупационных властей. Показательно то, что мобилизация проводится хаотично, люди которых мобилизуют распределяются не по специальностям, большинство из них нет никакой военной специальности, потому что никогда не проходили военной службы. С гражданами, имеющими российские паспорта подписываются контракты, у которых только паспорт псевдореспублики – оформляется как доброволец.

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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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