logo

BTC/USD

42222.63

ETH/USD

2957.46

LTC/USD

120.28

USD/UAH

29.54

EUR/UAH

32.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Российская армия истощена и имеет ряд проблем: в Пентагоне озвучили ключевые
commentss НОВОСТИ Все новости

Российская армия истощена и имеет ряд проблем: в Пентагоне озвучили ключевые

Большая и масштабная операция, которую россияне никогда раньше не проводили, длится уже месяц, а они до сих пор не решили проблему пополнения ресурсов

сегодня, 08:22
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

С каждым днем войны в Украине у России увеличивается количество проблем, которые делают невозможным наступление. Российским военным катастрофически не хватает не только еды и боеприпасов, но даже топлива для кораблей в Черном море и теплой одежды для солдат. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил чиновник Минобороны США на закрытом брифинге, слова которого цитирует "Радио Свобода".

Российская армия истощена и имеет ряд проблем: в Пентагоне озвучили ключевые

Российские войска. Фото: из открытых источников

В Минобороны США отмечают, масштабная операция вооружённых сил РФ затянулась на месяц. Из-за того, что ранее российские войска не имели опыта проведения такой операции они уже столкнулись с тем, что не могут наладить нормальное пополнения ресурсов. С этими трудностями российские оккупационные войска столкнулись спустя неделю после открытого вторжения.

По информации Пентагона, российской армии в Украине не хватает высокоточных боеприпасов, есть большие проблемы со связью, есть большая нехватка теплой одежды для солдат. При этом нет нормальной коммуникации с командованием. 

Россияне безуспешно проваливают все попытки наладить такие вещи, как логистика и продвижение, без чего об успешности операции говорить невозможно. Более того, у русских есть проблемы с заправкой кораблей. Они испытают сложности даже не море.

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Путин признал о том, что первоначальный его план о взятии ключевых городов Украины под контроль РФ за 3 дня спецоперации провалился. Путин поставил новые сроки выполнения поставленных целей, акцентировав внимание военных на том, что живую силу в войне можно не щадить.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-pentahon-rosiyski-viyskovi-problemy-zabezpechennya/31765531.html?fbclid=IwAR3fzUv7SNw58noZGagU8gwZpByfiZJdbQiQa0nSboUhGSuQFlQVqmoHYUc
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!