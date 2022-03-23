Российская армия истощена и имеет ряд проблем: в Пентагоне озвучили ключевые

С каждым днем войны в Украине у России увеличивается количество проблем, которые делают невозможным наступление. Российским военным катастрофически не хватает не только еды и боеприпасов, но даже топлива для кораблей в Черном море и теплой одежды для солдат. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил чиновник Минобороны США на закрытом брифинге, слова которого цитирует "Радио Свобода".

Российские войска. Фото: из открытых источников

В Минобороны США отмечают, масштабная операция вооружённых сил РФ затянулась на месяц. Из-за того, что ранее российские войска не имели опыта проведения такой операции они уже столкнулись с тем, что не могут наладить нормальное пополнения ресурсов. С этими трудностями российские оккупационные войска столкнулись спустя неделю после открытого вторжения.

По информации Пентагона, российской армии в Украине не хватает высокоточных боеприпасов, есть большие проблемы со связью, есть большая нехватка теплой одежды для солдат. При этом нет нормальной коммуникации с командованием.

Россияне безуспешно проваливают все попытки наладить такие вещи, как логистика и продвижение, без чего об успешности операции говорить невозможно. Более того, у русских есть проблемы с заправкой кораблей. Они испытают сложности даже не море.

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