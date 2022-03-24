Путин – военный преступник: как мир может заставить Россию ответить за войну против Украины

Государственный секретарь США Энтони Блинкен обвинил военнослужащих рф в совершении военных преступлений на территории Украины. Сейм Польши признал президента РФ Путина военным преступником, а также осудил действия российской армии на территории Украины. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" эти заявления и их возможные последствия.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Чем больше государств назовут Путина и нынешнюю Россию военными преступниками – тем быстрее мир объединиться перед лицом страшной угрозы

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли считает, что подобные решения сейчас имеют важное символическое значение. Но в краткосрочной перспективе не стоит рассчитывать на практические результаты.

"Однако такие заявления и осуждения – всё равно необходимы, – уверен эксперт. – И чем больше государств назовут Путина и нынешнюю Россию тем, кто они есть, – военными преступниками – тем быстрее мир объединиться перед лицом страшной угрозы. Перед террористическим режимом, который совершает преступления против человечности. Который уничтожает гражданское население (детей, женщин, стариков) при помощи ковровых бомбардировок, обстрелов из систем залпового огня, ракетных ударов и так далее".

Максим Яли акцентирует, что Россия уже платит за свои преступления. Замораживаются ее золотовалютные резервы, вводятся санкции. Это всё приближает поражение РФ в войне против Украины.

"Но в полной мере государство-агрессор будет оплачивать весь ущерб, в том числе смерти тысяч украинцев (хоть не такой цены, которой это можно измерить) лишь после нашей победы. После того, как военные действия перенесутся на российскую территорию. После того, как там вспыхнет гражданская война, в чем я не сомневаюсь. Это будет, как было после 1905-го, когда Россия попыталась устроить "маленькую победоносную войну" с Японией, в которой потерпела сокрушительное поражение. Затем череда революций – и развал Российской Империи. Это будет, как произошло с СССР после войны в Афганистане. К сожалению, тогда преступники не понесли наказания. А вот после окончания войны в Украине, после нашей неминуемой победы, я не сомневаюсь, что произойдет денацификация РФ, а преступный режим Путина (та его часть, которая до этого доживет) окажется на скамье подсудимых. Будет новый Нюрнбергский трибунал, новый Международный трибунала, аналог Нюрнбергского, – прогнозирует политолог. – Надеюсь, он пройдет в ряде городов Украины. К примеру, в Мариуполе, который оккупанты сейчас стирают с лица земли, в Харькове, пережившем страшные обстрелы".

Перечень виновных уже можно составлять, используя все базы, которые выложены в Сеть

Адвокат, кандидат юридических наук, общественный деятель Сергей Войченко уверен, что сейчас ответ на вопросы, как привлечь не только Путина и российских вояк, но и всю страну-агрессора и ее пособников к ответственности за военные преступления, ищут тысячи юристов.

"Мы понимаем, что, если весь цивилизованный мир оставит эти преступления безнаказанными, как и каждого россиянина или гражданина другого государства, который под ставшими символами агрессора буквами Z и V, а также триколором пересекли украинский кордон с оружием, всех, кто так или иначе подпитывал эту войну (политики, пропагандисты, чиновники и так далее) – то этот самый мир поставит себя на грань уничтожения. Именно поэтому следует приложить максимум усилий, чтобы в РФ произошла смена режима. Как, кстати, и в Беларуси, которая также участвует в этой войне на стороне россияне. Если не удастся сделать это – нужно постараться, чтобы РФ и РБ оказались в максимальной международной изоляции. С неподъемными санкциями. С тотальным эмбарго. И с обязательным наказанием без срока давности", – подчеркивает эксперт.

По его мнению, отвечать должны все. И перечень виновных уже можно составлять, используя все базы, которые выложены в Сеть. Это и списки военнослужащих, которые непосредственно принимают участие во вторжении. И те подразделения, которые наносят по Украине ракетно-бомбовые удары. И вся российская вертикаль власти, пестующая агрессию.

"Безусловно, должен быть создан Международный военный трибунал, – отмечает Сергей Войченко. – Кроме того, списки тысяч участников агрессии должны быть переданы в Интерпол, Европол. Эти люди должны понимать, что как только выедут за пределы РФ или Беларуси, тут же попадут в клещи международного правосудия. Что все, кто так или иначе оправдывал агрессию или участвовал в ней, будут разыскиваться – как международными органами, так и украинскими. Ни один из тех, кто причастен к этим глобальным военным преступлениям, не должен иметь возможности свободно перемещаться по миру!".

Важен и вопрос возмещения ущерба. Ряд стран уже заморозили, арестовали многочисленные зарубежные резервы РФ, ее олигархов, политиков, чиновников, напоминает эксперт. Он уверен, что все эти средства следует направить на компенсацию Украине, на возмещение ущерба, нанесенного нам вследствие российской агрессии.

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