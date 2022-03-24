Сразу три важных саммита для Украины: каких решений ожидаем – могут ли они приблизить конец войны

24 марта в Брюсселе состоятся сразу три важных для безопасности всего мира саммита – НАТО, Евросоюза и "Большой семерки". Свои ожидания от них уже высказал президент Украины Владимир Зеленский. Оправдаются ли эти ожидания? Могут ли на этих встречах принять исторические решения, приблизив конец войны и страны-агрессора – РФ?

Флаги стран. Фото: из открытых источников

Ожидать закрытия над Украиной неба или поставок нам мощных наступательного вооружения, пока не приходится

Директор Института мировой политики, политический эксперт Евгений Магда уверен, что Украина остается в центре внимания мирового сообщества. Но не ожидает от грядущих саммитов неких масштабных решений.

Он поясняет:

"По своей природе "Большая семерка" не может принимать какие-то директивные решения. А и НАТО, и ЕС поддерживают те или иные решения лишь путем консенсуса. К сожалению, в этих объединениях есть страны, которые даже в нынешних условиях, спустя месяц после открытого российского вторжения в Украину, пытаются сберечь определенный уровень отношений с РФ. Такова, скажем так, плата за демократическое устройство данных организаций".

По словам эксперта, ожидается, что президент США Джо Байден, вчера прибывший в Брюссель, огласит о новых санкциях против российских парламентариев, чиновников, олигархов.

"Конечно, мы рассчитываем на что-то иное. Но ожидать закрытия над Украиной неба или поставок нам мощных наступательного вооружения, пока, к сожалению, не приходится, – говорит Евгений Магда. – При этом Украина должна подчеркивать, что помощь, которую нам уже предоставили те же США и Великобритания накануне войны, очень нам пригодилась. И мы благодарны за любую новую помощь. Так что евроатлантическому, европейскому скепсису точно не место в украинском обществе".

Основной пакет санкций должен бить по энергетическому сектору, по экспортным возможностям России

Эксперт аналитического центра Kyivstratpro Тарас Семенюк считает, что сегодняшние саммиты вряд ли смогут остановить войну. Но они способны укрепить Украину.

"Речь будет идти о помощи Украине вооружением (это уже заявили и НАТО, и ЕС, и представители "Большой семерки"), а также о новых санкциях против РФ. Именно эти треки будут обсуждаться на саммитах, – отмечает эксперт. – Речь, к сожалению, пока не идет об окончании войны. Но она идет о том, чтобы как можно быстрее остановить агрессию РФ".

По мнению Тараса Семенюка, основной пакет санкций должен бить по энергетическому сектору, по экспортным возможностям России. По продаже нефти и газа.

" . "Ведь РФ до сих получает значительные средства от ЕС за свои нефть и газ. А вот общеевропейское эмбарго на покупку российских углеводородов, которое пока лишь в стадии обсуждения

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