Готова ли Европа отказаться от российской нефти и газа: эксперты озвучили прогноз

Германский канцлер Олаф Шольц заявил, что европейские санкции в отношении России, продолжающей агрессию против Украины, должны быть не краткосрочной мерой, а иметь более продолжительный сценарий. По его мнению, самым эффективным будет запрет продажи Россией углеводородов. Правда, сделать это быстро в Евросоюзе, похоже, не готовы. Какова вероятность, что ЕС пойдет на этот шаг, на который ранее пошли США и Великобритания? Каковы будут последствия? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Российский газ. Фото: из открытых источников

Надеяться на то, что Европа в краткосрочной перспективе полностью откажется от нефти и нефтепродуктов из России не приходится

Эксперт по энергетическим рынкам компании Dragon Capital Денис Саква размышляет так:

"Европа, скорее всего, займет проактивную позицию по замещению российских углеводородов поставками из других стран. Но это замещение займет определенное время".

По словам эксперта, текущий план Европы подразумевает отказ от 80% российского газа в течение одного года.

"Что касается нефти, то Россия поставляет в Европу около 70% от того, что она экспортирует. И для РФ нефтяное эмбарго со стороны ЕС было бы очень болезненным, – уверен Денис Саква. – Тогда бы пришлось перенаправлять поставки на другие рынки, а это непросто. При этом другие игроки с удовольствием воспользовались такой ситуацией. США уже проводят переговоры по увеличению поставок нефти с Ираном (обещая снятие санкций и подписание новой ядерной программы), с Венесуэлой (тоже обещание ослабить санкции), со странами ОПЕК. Но надеяться на то, что Европа в краткосрочной перспективе полностью откажется от нефти и нефтепродуктов из России не приходится. Да, этот процесс неотвратим, но он займет даже не месяцы, а годы".

В случае введения эмбарго роста цен на нефть и нефтепродукты, которыми сейчас запугивают кремлевские пропагандисты, не произойдет

По мнению эксперта по вопросам энергетики Центра Разумкова, экс-директора по интегрированным коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины" Максима Билявского, партнеры Украины должны ввести эмбарго на углеводороды из страны-агрессора, развязавшей войну против всего демократического мира.

"Такой шаг существенно повлияет на силы и средства РФ. Ведь треть бюджета оккупанта – это поступления за счет продажи нефти и газа, которые затем уходят на поддержку российской армии. Например, ежедневно они получают от операций по продаже нефти — 500 млн. долларов. На эти средства враг может приобрести до 20 самолетов", – подчеркивает эксперт.

Максим Билявский считает, что эмбарго не повлияло бы на глобальный рынок, так как доля агрессора на нем около 7%, которые могут быть легко компенсированы за счет того же ОПЕК.

"Более того, – продолжает эксперт, – роста цен на нефть и нефтепродукты, которыми сейчас запугивают кремлевские пропагандисты, не произойдет. В мире есть достаточно экспортеров и достаточно запасов. А доставка ресурса мобильными танкерами оперативно покроет возникший дефицит, который вряд ли возникнет".

Европа не будет резко отказываться от российских углеводородов

Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук обращает внимание, что никто не говорит об эмбарго на нефть и газ – здесь и сейчас. Тем более Шольц.

"Он подчеркивает, что многие страны ЕС зависимы от российских нефти и газа даже больше, чем Германия. Потому я не верю, что эмбарго будет наложено. Слишком велики объемы добычи нефти в России. И Венесуэла с Ираном, с помощью которых якобы можно компенсировать недопоставки российской нефти, не перекроют всех объемов. Во-первых, чтобы нарастить поставки нефти на мировой рынок, нужно время. Во-вторых, Иран и Венесуэла, пострадавшие от американских санкций, не особо, как мне кажется, готовы поддерживать США и их европейских союзников. Им выгоднее снабжать нефтью те же Китай, Индию. К тому же, что Иран, что Венесуэла имеют определенные политические обязательства перед РФ", – отмечает эксперт.

Он также приводят ряд показательных примеров, доказывающих, что сами европейцы не готовы отказываться от сотрудничества с Россией в энергетической сфере.

"Много разговором о том, что французская нефтегазовая компания TotalEnergies отказалась заключать новые и продлевать действующие контракты на поставку российской нефти и нефтепродуктов. Но TotalEnergies покупала у РФ мизер! Она сама добывает нефть в Африке, в Азии. И российская была нужна лишь для свопов — для перекрытия своих контрактов, когда что-то не успевали довезти. Более того – компания уточнила, что разорвет отношения с РФ лишь после завершения контракта, в конце 2022-го. Но мы же все надеемся, что всё завершится раньше! То есть, контракты могут быть продолжены, – поясняет Юрий Корольчук. – Еще пример. Крупнейшая немецкая энергетическая компания E.ON, являющаяся одним из бенефициаров "Северного потока", отказалась от закупки новых объемов газа у Газпрома. Про это тоже много пишут. Много шума. Но суть в том, что E.ON занимается возобновляемыми источниками энергии – солнце, ветер. А ее часть, называемая Uniper – это как раз таки о газе. И Uniper продолжает покупать российский газ".

Эксперт отмечает, что те же Нидерланды честно заявили – они не могут отказаться от российских нефти и газа. Потому что слишком велика их доля в закупках. Нечем заменить. А тут еще и рост цен на всё и вся. И не только в ЕС, но и в США.

"Европа не будет резко отказываться от российских углеводородов, – уверен Юрий Корольчук. – Потому что ей, чтобы заместить их, понадобиться около 10 лет".

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