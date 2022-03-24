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Доброе утро – мы из Украины: ВСУ уничтожили большой российский корабль в Бердянске

Был уничтожен корабль противника "Орск", поделились в Военно-морских силах украинской армии

сегодня, 09:14
Автор:

Кравцев Сергей
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Возле Бердянска в Запорожской области уничтожен большой десантный корабль российских оккупационных войск "Орск". Как передает портал "Комментарии", эту информацию подтвердили в соцсети Facebook Военно-морские силы ВСУ.

Доброе утро – мы из Украины: ВСУ уничтожили большой российский корабль в Бердянске

ВСУ уничтожили большой российский корабль. Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

"Возле порта Бердянск уничтожено ВДК "Орск" армии оккупантов", — говорится в сообщении.

Также появилось видео, на котором видно, как взрывается и загорается вражеский корабль. После чего в небо подымается много дыма.

В соцсетях также появилась информация, что удар был настолько сильный, что один корабль уже пошел на дно, но загорелись еще два вражеских корабля, также горят цистерны с топливом, а также склад боеприпасов, которые уже сумели создать оккупанты. 

Читайте на портале "Комментарии" — более решительной и жесткой реакции относительно России заждались от президента США Джо Байдена не только украинцы, но и сами американцы. Отчасти из-за слишком мягкой реакции американского президента на агрессию России против Украины падает поддержка Байдена внутри США. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию спрогнозировали – может ли Байден поменять свое отношения к происходящему и более жестко ударит по Москве, поддержав Украину.

Также издание "Комментарии" сообщало – российские дипломаты уже не подбирают слов и открытым тестом угрожают всему миру применением ядерного оружия. Представитель России в ООН Дмитрий Полянский допустил применение ядерного оружия Владимиром Путиным, если тот почувствует, что есть угроза для существования самой России, тогда он может нажать на ядерную кнопку.

Доброе утро – мы из Украины: ВСУ уничтожили большой российский корабль в Бердянске - фото 2


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Источник: https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/posts/340844301416492
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