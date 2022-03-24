Доброе утро – мы из Украины: ВСУ уничтожили большой российский корабль в Бердянске

Возле Бердянска в Запорожской области уничтожен большой десантный корабль российских оккупационных войск "Орск". Как передает портал "Комментарии", эту информацию подтвердили в соцсети Facebook Военно-морские силы ВСУ.

ВСУ уничтожили большой российский корабль. Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

"Возле порта Бердянск уничтожено ВДК "Орск" армии оккупантов", — говорится в сообщении.

Также появилось видео, на котором видно, как взрывается и загорается вражеский корабль. После чего в небо подымается много дыма.

В соцсетях также появилась информация, что удар был настолько сильный, что один корабль уже пошел на дно, но загорелись еще два вражеских корабля, также горят цистерны с топливом, а также склад боеприпасов, которые уже сумели создать оккупанты.

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