Во многих областях Украины пройдут дожди с грозами: подробности

В некоторых частях Украины жара станет еще сильнее. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Погода в Украине

"На Маковея жара в восточной части Украины усилится до +34+37 градусов", — прогнозирует Диденко.

По словам синоптика, на юге и в центральных областях предполагается +29+34 градуса. Только в Винницкой области будет свежее, около +28 градусов. В северных областях в течение воскресенья максимально до +26+30 градусов, в Сумской области до +32 градусов. В западной части Украины завтра ожидается +24+28 градусов.

"Дожди с грозами пройдут ночью и утром во многих областях Украины, кроме восточной части и северо-востока. Днем грозовые дожди погуляют по Карпатам и окрестным районам, местами на юге — к ливням на Херсонщине, вечером распространятся практически все западные области, а также Житомирщину и Киевщину", — пишет Диденко.

На остальной части Украины будет сухая погода.

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