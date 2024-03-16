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Власти Казахстана хотят сменить флаг страны: в чем причина

Президент Казахстана предложил изменить государственный флаг страны, поскольку нынешний, по его мнению, слишком сложный и содержит элементы советской эпохи

сегодня, 15:34
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев предложил рассмотреть вопрос изменения герба его страны. Как передает портал "Комментарии", об этом он заявил на третьем заседании Национального курултая в городе Атырау на западе страны, сообщает "Радио Свобода".

Власти Казахстана хотят сменить флаг страны: в чем причина

Флаг Казахстана. Фото: из открытых источников

Свою позицию Касим-Жомарт Токаев объяснил тем, что нынешний герб, утвержденный в июне 1992 года, слишком сложный, смешивает стили и имеет элементы советской эпохи.

"О государственном гербе считаю целесообразным принять во внимание резонные доводы профессионалов и неравнодушных граждан, в том числе молодежи, о том, что герб Казахстана слишком сложен для восприятия, в нем присутствует эклектика (Ред. – сочетание несовместимых элементов) и признаки советской эпохи", — заявил Токаев.

Лидер Казахстана добавил, что "в случае всеобщего согласия" над вопросом может работать специальная комиссия, которая "объявит открытый конкурс на лучший проект нового герба Республики Казахстан".

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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-kazakhstan-herb/32863597.html
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