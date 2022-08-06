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В Украину мчит холодный атмосферный фронт: синоптик рассказала, где похолодает

Прогноз погоды в Украине на 7 августа

сегодня, 20:00
Автор:

Денис
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В Украину движется холодный атмосферный фронт. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в социальной сети Facebook. 

В Украину мчит холодный атмосферный фронт: синоптик рассказала, где похолодает

Погода в Украине

Так, по прогнозу синоптика, холодный атмосферный фронт принесет завтра (7 августа) похолодание в западные области нашей страны. Днем ожидается +20 +25 градусов тепла. 

"Атмосферный фронт организует в западных и северных областях кратковременные дожди с грозами. Во время гроз может сильнее хлынуть, выпасть град, даже рвануть шквал – все же контрасты в зоне фронта от +17 до +33 градусов", — рассказала Диденко. 

Отмечается, что в остальной части Украины будет жарко — +26 +33 градуса тепла. 

"А вот в восточных областях, центральных и южной части будет преобладать сухая солнечная погода", — Диденко. 

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Источник: https://www.facebook.com/tala.didenko
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