В Украину мчит холодный атмосферный фронт: синоптик рассказала, где похолодает

В Украину движется холодный атмосферный фронт. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

Погода в Украине

Так, по прогнозу синоптика, холодный атмосферный фронт принесет завтра (7 августа) похолодание в западные области нашей страны. Днем ожидается +20 +25 градусов тепла.

"Атмосферный фронт организует в западных и северных областях кратковременные дожди с грозами. Во время гроз может сильнее хлынуть, выпасть град, даже рвануть шквал – все же контрасты в зоне фронта от +17 до +33 градусов", — рассказала Диденко.

Отмечается, что в остальной части Украины будет жарко — +26 +33 градуса тепла.

"А вот в восточных областях, центральных и южной части будет преобладать сухая солнечная погода", — Диденко.

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