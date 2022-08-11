В Украину идет ослабление жары: где снизится температура воздуха

В последний день рабочей недели в Украине ожидается ослабление жары. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

Погода в Украине

"12 августа обещает немного стать более милосердной воздушная масса на юге и востоке Украины. Хотя и "тридцатки" возможны, однако все же жара ослабнет. Ожидается завтра +26+31 градус. К сожалению, временно, потому что потом снова, с новой силой вернется", — прогнозирует Диденко.

Отмечается, что на остальной территории Украины в пятницу предполагается +24+28 градусов.

"Дожди будут идти хаотично почти повсюду, в разное время суток и разной интенсивности. Днем на северо-востоке будет солнечно. При дождях возможны грозы и порывистый ветер", — Диденко.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что обязательная эвакуация будет не только с Донетчины: названы другие области. Горячая фаза войны в Украине продолжается и с наступлением холодов есть угроза, что ряд населенных пунктов останется без подачи тепла.

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Сайт "Комментарии" сообщал о том, что Шантаж России на Запорожской АЭС: какое решение ожидать от ООН – что может измениться. Ядерный шантаж России может привести к катастрофе международного масштаба.

Также "Комментарии" информировали о том, что встреча Зеленского и Путина на полях саммита G20: какие есть варианты. Пока что все больше предпосылок к тому, что встреча президентов Украины и РФ может не состояться.









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