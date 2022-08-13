logo

BTC/USD

24580.68

ETH/USD

1999.29

LTC/USD

64.86

USD/UAH

39.10

EUR/UAH

40.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события В Украине уже в ближайшее время могут принять закон о легализации оружия: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине уже в ближайшее время могут принять закон о легализации оружия: что известно

В Украине могут разрешить гражданам покупать оружие для защиты своего жилья

сегодня, 20:48
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

Верховная Рада Украины может уже в ближайшее время принять закон о легализации оружия. Об этом пишет издание РБК, ссылаясь на слова министра внутренних дел Дениса Монастырского. 

В Украине уже в ближайшее время могут принять закон о легализации оружия: что известно

Оружие. Иллюстрация

Как пишет издание, по словам Монастырского, позиция МВД заключается в том, что для защиты жилья украинцы должны иметь право владеть огнестрельным оружием, в том числе пистолетами.

"Но мы против свободного ношения оружия в общественных местах, потому что мы видим риски для общественной безопасности, которые превышают выгоды, которые может иметь такая норма. Сейчас мы работаем с парламентариями. Я думаю, что в ближайшее время будет принят соответствующий закон, первое чтение уже было принято, сейчас готовится закон ко второму чтению. Я думаю, что в течение ближайшего времени он будет вынесен на рассмотрение парламента", — издание передает слова Монастырского. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что почему США тянут с признанием РФ государством-спонсором терроризма – чем грозит это решение Москве. Как в Вашингтоне, так и в Москве понимают, чем грозит официальное призвание РФ государством-спонсором терроризма. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 

Читайте также о том, что территориальный компромисс с РФ возможен: Резников назвал вариант. Министр подчеркнул, что главная цель ВСУ — освобождение всех оккупированных территорий в пределах 1991 года. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что из-за войны происходит с экономиками Украины и РФ – какой прогноз. Украинская экономика сможет выстоять при помощи западных партнеров, а вот для российской неприятности только начинаются, их пик ожидается в 2023 году. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали эксперты рассказали, почему 9 августа произошёл перелом в войне, которого все так ждали. Россияне уже сами поняли, что теперь о наступлении придется забыть. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/zakon-legalizatsii-oruzhiya-primut-blizhayshee-1660409639.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!