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В Украине установят камеры для контроля за соблюдением карантина

Также будут проводиться выездные заседания комиссий ТЭБ и ЧС в области

сегодня, 09:56
Автор:

Елизавета Черных

На территории Украины планируют усилить контроль за соблюдением карантинных мероприятий. В торговых центрах на областных уровнях хотят установить специальные камеры для мониторинга ситуации. Об этом рассказал замминистра здравоохранения, главный санврач страны Игорь Кузин в интервью "Лига.net", передает РБК-Украина. 

В Украине установят камеры для контроля за соблюдением карантина

Камера видеонаблюдения - фото из открытых источников

Чиновник также отметил, что если эпидемическая ситуация ухудшится в связи с распространением коронавирусного заболевания, участятся визиты в области. Санитарный врач подчеркнул, что также будут проводиться выездные заседания комиссий ТЭБ и ЧС. 

"Будут установлены специальные камеры в торговых центрах на уровне областей страны, которые позволят увидеть, сколько людей не используют маски, или соблюдают социальную дистанцию", — сказал Кузин. 

Читайте также в материале издания "Комментарии" — коронавирус наступает: в Украине уже одна область по показателям "желтая". Украинцев призывают массово вакцинироваться, чтобы не допустить локдаун, как в прошлом году.

Также на портале сообщалось, что в стране заканчивается одна из ведущих вакцин против коронавируса. Речь идет о вакцине производителя Moderna. В Минздраве отметили, что в запасе есть только вакцина этого производителя для повторной второй дозы. 

Кроме того, в связи с ухудшением эпидемической ситуации в Украине рассматривают вопрос введения локдауна. Эксперты поделились мнением с изданием "Комментарии", какие риски следует учесть власти и какие исправить недочеты, как правильно выстроить коммуникацию  с обществом, а также с бизнесом. 


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/ukraine-ustanovyat-spetskamery-kontrolya-1631600760.html
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