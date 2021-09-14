В Украине установят камеры для контроля за соблюдением карантина

На территории Украины планируют усилить контроль за соблюдением карантинных мероприятий. В торговых центрах на областных уровнях хотят установить специальные камеры для мониторинга ситуации. Об этом рассказал замминистра здравоохранения, главный санврач страны Игорь Кузин в интервью "Лига.net", передает РБК-Украина.

Камера видеонаблюдения - фото из открытых источников

Чиновник также отметил, что если эпидемическая ситуация ухудшится в связи с распространением коронавирусного заболевания, участятся визиты в области. Санитарный врач подчеркнул, что также будут проводиться выездные заседания комиссий ТЭБ и ЧС.

"Будут установлены специальные камеры в торговых центрах на уровне областей страны, которые позволят увидеть, сколько людей не используют маски, или соблюдают социальную дистанцию", — сказал Кузин.

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Также на портале сообщалось, что в стране заканчивается одна из ведущих вакцин против коронавируса. Речь идет о вакцине производителя Moderna. В Минздраве отметили, что в запасе есть только вакцина этого производителя для повторной второй дозы.

Кроме того, в связи с ухудшением эпидемической ситуации в Украине рассматривают вопрос введения локдауна. Эксперты поделились мнением с изданием "Комментарии", какие риски следует учесть власти и какие исправить недочеты, как правильно выстроить коммуникацию с обществом, а также с бизнесом.

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