В ближайшие дни погода в Украине будет холодной. Кроме того, по всей территории страны ожидаются заморозки. Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

В Украине ударят заморозки: когда ожидать холодную погоду - фото из открытых источников

По данным ведомства, ночью 25-27 апреля в Украине, кроме южных регионов, ожидаются сильные заморозки в воздухе от 0 до -3 (II уровень опасности, "оранжевый"), в южных областях — заморозки на поверхности почвы от 0 до -5 (I уровень опасности, "желтый").

Также сообщается, что завтра, 26 апреля, в Карпатах ожидается значительная снеголавинная опасность третьего уровня. Это связано со значительными снегопадами на высокогорье в Ивано-Франковской области.

Напомним, что весна в 2021 году наступает поздно, однако уже на один из главных христианских праздников — Пасху (2 мая) ожидается тепло. Согласно синоптическому прогнозу, в начале следующего месяца Украину ждет дождливая погода и даже заморозки, однако в конце мая погода будет по-настоящему жаркой.

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что в Украину пришел новый атмосферный фронт, который принес похолодание и осадки на запад страны. Синоптики прогнозировали холодную погоду, дожди и даже мокрый снег в разгар апреля.

В материале нашего издания также можно прочитать, что ученые из Португалии назвали усиление засухи и тепловых волн главной причиной потерь урожая в европейских странах.

Об одной из основных опасностей изменения климата рассказали в профильном журнале Environmental Research Letters. Изменение климата может усилить экстремальные погодные явления, в том числе спровоцировать аномальную жару и засухи.









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