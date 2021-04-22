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Елизавета Черных
Весна в 2021 году наступает поздно, однако уже на один из главных христианских праздников Пасху, 2 мая, ожидается тепло. Об этом ТСН сообщил народный синоптик Леонид Горбань, пишет "УНИАН".
Заморозки, а потом жара: синоптик рассказал о погоде в мае - фото из открытых источников
По словам синоптика, такая прохлада весной объясняется влиянием Сатурна.
Согласно его прогнозу, в начале следующего месяца Украину ждет дождливая погода и даже заморозки, однако в конце мая погода будет по-настоящему жаркой. Горбань говорит, что 1 и 2 мая будет тепло, 3 мая возможен дождь, а уже с 4 мая украинцев ждет похолодание продолжительностью три дня.
Напомним, что синоптик Наталья Диденко рассказала о погоде в Украине 23 апреля. По ее словам, завтра температура воздуха в западных и северных областях резко снизится, а днем она составит не более 7-12 градусов тепла.
Интернет-издание "Комментарии" также писало, что в Украину пришел новый атмосферный фронт, который принес похолодание и осадки на запад страны. Синоптики прогнозировали холодную погоду, дожди и даже мокрый снег в разгар апреля.
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