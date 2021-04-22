Весна в 2021 году наступает поздно, однако уже на один из главных христианских праздников Пасху, 2 мая, ожидается тепло. Об этом ТСН сообщил народный синоптик Леонид Горбань, пишет "УНИАН".

Заморозки, а потом жара: синоптик рассказал о погоде в мае - фото из открытых источников

По словам синоптика, такая прохлада весной объясняется влиянием Сатурна.

"Весна такая и должна быть в этом году. 2021 год под управлением Сатурна, годы Сатурна все переворачивают, в весну вносят зиму. Весна холодная, деревья распускаются поздно, трава медленно растет. Вдобавок к этому еще и Пасха этого года поздно, 2 мая. Естественная закономерность, что к Пасхе никогда нет тепла", – сказал Горбань.

Согласно его прогнозу, в начале следующего месяца Украину ждет дождливая погода и даже заморозки, однако в конце мая погода будет по-настоящему жаркой. Горбань говорит, что 1 и 2 мая будет тепло, 3 мая возможен дождь, а уже с 4 мая украинцев ждет похолодание продолжительностью три дня.

"В период от 8 до 11 мая будет тепло, но пасмурно, 12-21 мая – ясно и тепло, 22-23 мая – дожди и в конце месяца – жара, в последний день месяца, 30 мая, будет идти дождь", – резюмировал синоптик.

Напомним, что синоптик Наталья Диденко рассказала о погоде в Украине 23 апреля. По ее словам, завтра температура воздуха в западных и северных областях резко снизится, а днем она составит не более 7-12 градусов тепла.

Интернет-издание "Комментарии" также писало, что в Украину пришел новый атмосферный фронт, который принес похолодание и осадки на запад страны. Синоптики прогнозировали холодную погоду, дожди и даже мокрый снег в разгар апреля.













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