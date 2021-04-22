Синоптик предупредила о заморозках: прогноз погоды в Украине

В Украине похолодает и даже возможны заморозки. Об этом говорится в прогнозе погоды синоптика Натальи Диденко.

Погода в Украине. Фото из открытых источников

По данным синоптика, температура воздуха в западных и северных областях резко снизится. Днем завтра, 23 апреля, составит не более 7-12 градусов тепла.

Тогда как Восток, Юг и большинство регионов Центра (кроме Винницкой области) еще застанут теплую погоду. Там ожидается от 12 до 18 градусов с отметкой "плюс".

Однако атмосферный фронт принесет дожди и местами грозы. Но на Востоке и Юго-востоке осадков не ожидается.

Ветер в пятницу усилится и будет порывистым.

В частности, в Киеве ожидается ощутимое похолодание, а температура воздуха будет доходить до 7-10 градусов тепла. Вероятны порывистый ветер и дождь.

"В дальнейшем это похолодание повлечет за собой заморозки, которые охватят большинство областей, — говорится в сообщении Диденко. — И, что грустно, они обещают быть не только на почве, но и в воздухе. От нуля до 2-4 градусов".

Ночные заморозки, по прогнозу, будут продолжаться в Украине до вторника. После этого, по предварительным данным, должна вернуться теплая погода.

Напомним, ранее в Украину пришел новый атмосферный фронт, который принес похолодание и осадки на запад страны. Синоптики прогнозировали холодную погоду, дожди и даже мокрый снег в разгар апреля.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", правительство приняло решение о карантине в Украине. Так, Кабинет министров Украины продлил общенациональный карантин до 30 июня. Шмыгаль отметил, что массовые скопления людей на Пасху могут привести к новой волне заболеваемости. Глава Кабмина уверен, что только осторожность, соблюдение противоэпидемических правил и вакцинация смогут остановить вирус.

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