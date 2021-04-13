Дожди и мокрый снег: в каких областях Украины ухудшится погода

В Украину идет новый атмосферный фронт, который принесет похолодание и осадки на запад страны. Об этом говорится в прогнозе синоптика Натальи Диденко.

Погода в Украине. Фото из открытых источников

Сообщается, что в западных областях страны будет холодно и даже возможен мокрый снег.

Тогда как на остальной территории ожидается умеренно теплая погода. Прогнозируется от 10 до 16 градусов тепла. Прохладнее будет на побережьях морей, там местами от 9 до 12 градусов с отметкой "плюс".

Кроме того, в среду ожидаются дожди. Так, преимущественно небольшие дожди вероятны завтра на севере и востоке Украины, вечером — в Одесской области. Однако на большей части юга и центральных регионов осадков не прогнозируют.

Напомним, один из регионов Украины на этой неделе накроет мокрый снег. Синоптик спрогнозировала, что в западную часть Украины идет серьезное похолодание. На этой неделе высока вероятность выпадения мокрого снега.

Как сообщалось, минувшие выходные принесли в Украине хорошую погоду. Так, 10 и 11 апреля 2021 года украинцев радовала теплая и сухая погода, температура воздуха поднималась до 20 градусов тепла. Стоит заметить, что тепло вскоре может снова смениться на холод. По предварительным данным, во второй половине следующей недели в западной части Украины, а также на севере и местами в центральных областях снова ожидается похолодание и даже возможен мокрый снег.

Как ранее информировал портал "Комментарии", появился прогноз Укргидрометцентра. Там рассказывается, какой будет погода в апреле 2021 года в Украине. По данным метеорологов, показатели по температуре воздуха и осадкам не будут отличаться аномалиями. Погода будет примерно такой же, как и в предыдущие годы.

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