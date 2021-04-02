Ученые из Португалии назвали усиление засухи и тепловых волн главной причиной потерь урожая в европейских странах. Об одной из осиновых опасностей изменения климата рассказали в профильном журнале Environmental Research Letters, передает "Лента.ру".

Ученые назвали главную опасность изменения климата - фото из открытых источников

В ходе исследования, ученые осуществили подробный анализ сельхозпроизводства в 28 странах Европы в период с 1961 по 2018 год, сопоставив его с информацией об экстремальных погодных явлениях (засухах, тепловых волнах, наводнениях и заморозках). Исследователям удалось выяснить, что потери урожая с 2,2 процента за период 1964-1990 годы увеличились до 7,3 процента за 1991-2015 годы.

Специалисты отметили, что засухи становятся более интенсивными и частыми, при этом наиболее экстремальные из них демонстрируют непропорциональную суровость.

Согласно прогнозу ученых, изменение климата может усилить экстремальные погодные явления, в том числе спровоцирует аномальную жару и засухи. В результате это нанесет мощный удар по регионам, в которых сосредоточено четверть мирового производства продуктов питания, в частности это может коснуться Северной Америки, Западной Европы, Западной России и Украины.



Ранее портал "Комментарии" писал, что Глобальное потепление — одна из самых серьезных международных проблем XXI века. Ученые говорят, что из-за изменений климата может опять позеленеть и зацвести Арктика. Исходя из результатов исследования, эксперты предполагают, что арктические виды растительности из-за изменений климатических условий, снова вернутся на север, и это серьезно изменит внешний вид Арктической зоны. Регион может превратиться из моховой тундры в травянистую, а это в свою очередь, приведет к последствиям, которые отразятся на всей глобальной экосистеме.





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