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В Украине прогнозируют ночные заморозки: где и когда

В Украине синоптики прогнозируют неустойчивую и влажную погоду: в ночь на 11 октября в некоторых регионах ожидаются заморозки

сегодня, 19:30
Автор:

Светлана Шкурупий

В ночь на понедельник, 11 октября, в некоторых областях Украины синоптики прогнозируют ночные заморозки. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Украине прогнозируют ночные заморозки: где и когда

Ночные заморозки в Украине (фото из открытых источников)

С запада атмосферные фронты принесут украинцам неустойчивую и влажную погоду. Сегодня ночью заморозков стоит ожидать жителям Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой, Закарпатской, Житомирской, Черниговской и Сумской областей. 

Но днем столбики термометра поднимутся до +12…+16 градусов, в зависимости от региона. Осадков синоптики не прогнозируют, а ветер будет 5-10 м/с.

В ночь на 12 октября заморозков не ожидается, температура воздуха составит +2…+8 градусов. Но жителей северных и центральных областей Украины ожидают дожди, в Карпатах — мокрый снег, а на остальной территории страны будет сухо.

Напомним, несмотря на серьезные климатические изменения в сторону потепления зима в 2021-2022 годах будет снежной и довольно морозной. Синоптик Татьяна Негойдалова рассказала, что впервые за несколько лет украинцы смогут наблюдать "традиционную" зиму в своих городах и селах. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в октябре 2021 года, согласно прогнозу синоптиков, средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах 7-12 градусов тепла, в Карпатах 6-7 градусов. Это близко к климатической норме.

Читайте также, украинский народный синоптик Леонид Горбань сказал, что ориентировочно с 17 октября внезапно станет холодно. В конце второй десятидневки придут первые заморозки в северные и восточные регионы страны. Перед началом ноября, на 2-3 дня потеплеет, будет+ 8 +10, но так будет всего несколько дней.


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Источник: https://24tv.ua/ru/ukraincev-predupredili-o-nochnyh-zamorozkah-gde-kogda-zhdat_n1764686
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