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Зима близко: синоптик рассказала, ждать ли снега и 30-градусных морозов

Зима в этом сезоне ожидается снежной и морозной, а теплых дней будет фиксироваться немного

сегодня, 13:30
Автор:

Кравцев Сергей

Несмотря на серьёзные климатические изменения в сторону потепления зима в 2021-2022 годах будет снежной и довольно морозной. Как передает издание "Комментарии", об этом синоптик Татьяна Негойдалова рассказала в интервью "Парламент.ua".

Зима близко: синоптик рассказала, ждать ли снега и 30-градусных морозов

Зима. Фото: из открытых источников

Синоптик отметила, что впервые за несколько лет украинцы смогут наблюдать "традиционную" зиму в своих городах и селах. Но это не значит, добавляет Татьяна Негойдалова, что столбик термометра опустится в пределах 30 градусов ниже нуля. Морозов действительно будет больше, чем в прошлом году. Оттепели меньше. 

По словам синоптика, хлопот прибавится у коммунальных служб, потому что снежить будет в этом году изрядно, но нужно во всём искать плюсы. Поэтому метеоролог советует обратить внимание на то, что белый цвет помогает в более хорошем настроении переживать пасмурные и холодные дни. А, когда вокруг серые тона на протяжении определенного промежутка времени, тогда психологическое состояние человека ухудшается, настроение падает. 

Также синоптик подчеркнула, что несмотря на прогноз холодной зимы климат всё-таки кардинально изменился. Просто мало кто из нас обращает внимание на то, что температура начала повышаться на 1-2 градуса. Для метеорологов, которые постоянно мониторят ситуацию, это уже существенно. Люди не всегда обращают внимание, что вчера было, к примеру, 24 градуса, а сегодня 26. Для них один-два градуса – это практически одно и то же. Но за последние 30 лет годовая температура в Украине поднялась на 1,3 градуса, что весьма существенно.

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Источник: https://parlament.ua/article/cziei-zimi-v-ukraini-bude-bilshe-morozu-i-snigu-sinoptik/
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