Синоптики рассказали, где в Украине ухудшится погода

Октябрь показывает свой нынешней нрав. Днем — порывистый ветер при будто солнечной погоде, а ночью ждем заморозки в большинстве регионов Украины. Такой, в среду, 6 октября будет погода по прогнозам синоптиков Укргидрометцентра.

В Украине изменится погода (фото из открытых источников)

Также специалисты предупреждают об опасностях через увеличение силы урагана, это ее І уровень — желтый, в западном регионе и в его юго-восточной части. Его порыв будет иметь силу 20 метров в секунду.

Уже не первые октябрьские заморозки 0-5 придут в ночь 6 октября на всю территорию страны, кроме Закарпатья и южных регионов.

Единственный плюс — осадков в среду не будет и будет светить солнышко.

Столбики термометра в среду, в дневное время покажут+10+15, теплее будет лишь в Закарпатской области и в южных регионах, там+18.

Ночь прогнозируется холодной, лишь+ 4, заморозки на поверхности почвы. Исключением будет Закарпатская область и южные регионы, где ожидается+6+ 8 градусов.

Напомним, что сайт "Комментарии" информировал о том, что Синоптики сказали, какой будет погода в октябре и. Последние дни сентября еще радуют украинцев солнечными лучами, а уж октябре средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах +7+12 ° C тепла, в Карпатах+ 6+7 ° C. Это близко к климатической норме. Синоптики прогнозируют, что месячная Количество осадков ожидается 28-67 мм, в Карпатах местами 80-105 мм, что в пределах климатической нормы. Абсолютный минимум температуры воздуха + 4+16 ° C , в северных, центральных, восточных областях и в Карпатах местами+17+23 ° C .

