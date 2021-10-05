Синоптики рассказали, где в Украине ухудшится погода

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Лиля Воробьева
Октябрь показывает свой нынешней нрав. Днем — порывистый ветер при будто солнечной погоде, а ночью ждем заморозки в большинстве регионов Украины. Такой, в среду, 6 октября будет погода по прогнозам синоптиков Укргидрометцентра.
В Украине изменится погода (фото из открытых источников)
Также специалисты предупреждают об опасностях через увеличение силы урагана, это ее І уровень — желтый, в западном регионе и в его юго-восточной части. Его порыв будет иметь силу
Уже не первые октябрьские заморозки 0-5 придут в ночь 6 октября на всю территорию страны, кроме Закарпатья и южных регионов.
Единственный плюс — осадков в среду не будет и будет светить солнышко.
Столбики термометра в среду, в дневное время покажут+10+15, теплее будет лишь в Закарпатской области и в южных регионах, там+18.
Ночь прогнозируется холодной, лишь+ 4, заморозки на поверхности почвы. Исключением будет Закарпатская область и южные регионы, где ожидается+6+ 8 градусов.
Напомним, что сайт "Комментарии" информировал о том, что
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