Синоптики сказали, какой будет погода в октябре

Последние дни сентября еще радуют украинцев солнечными лучами, а уже октябре 2021 средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах 7-12 ° C тепла, в Карпатах 6-7 ° C. Это близко к климатической норме. Синоптики прогнозируют, что месячное количество осадков ожидается 28-67 мм, в Карпатах местами 80-105 мм, что в пределах климатической нормы.

Погода в октябре, фото с открытых источников

Абсолютный минимум температуры воздуха — 4-16 ° C мороза, в северных, центральных, восточных областях и в Карпатах местами 17-23 ° C мороза, на юге Крыма 0-3 ° C мороза.

Абсолютный максимум температуры воздуха — 26-34 ° C тепла, в Крыму до 35 ° C, на высокогорье Карпат 20-21 ° C.

Напомним, погода в Украине существенно ухудшится: синоптик озвучила прогноз. В Полтавской, Сумской, Черниговской, а также частично Киевской и Черкасской областях ожидается немного холоднее температура. Здесь воздух прогреется в пределах 8 ... 13 градусов.

Отметим, что начиная с этой недели в Украине ожидается значительное снижение температуры. В некоторых областях синоптики предупредили о появлении ночных заморозков 23 сентября.

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что климатические изменения коснулись и нашей страны. Ученые взволнованы тем, что они способны за какие четыре десятка лет превратить Украину в Сахару. Специалисты убеждены, что климатический процесс на Земле значительно ускорился, чего нельзя было сказать раньше. Ученые обеспокоены тем, что в своей ежедневной деятельности, наносящей вред всему живому, темпов не уменьшают.





