Начиная с этой недели в Украине ожидается значительное снижение температуры. В некоторых областях синоптики предупреждают о появлении ночных заморозков 22 и 23 сентября. Об этом пишет издание "РБК-Украина" со ссылкой на ГСЧС.

Украинцев предупредили о заморозках: где и когда ожидать

По прогнозу специалистов, ночью 22 сентября заморозки ожидаются за Западе страны.

Кроме того, в четверг, 23 сентября по всей стране, кроме южной, восточной ее части и Закарпатья на поверхности почты прогнозируют заморозки 0..+3 градуса ( желтый (первый) уровень опасности).

Синоптики также отметили резкое похолодание в Киевской области. Столбики термометров опустятся до 0...+3 градусов.

Отметим, что по словам синоптика Натальи Диденко, с понедельника, 20 сентября, в стране ожидается стремительное похолодание. Поэтому специалист предупредила украинцев, что на тепло рассчитывать пока не стоит. А вот уже ближе к следующему уик-энду — жители страны могут ждать тепло.

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что климатические изменения коснулись и нашей страны. Ученые обеспокоены тем, что они способны за какие-то четыре десятка лет превратить превратить Украину в Сахару. Специалисты убеждены, что климатический процесс на Земле значительно ускорился, чего нельзя было сказать раньше. Ученые встревожены тем, что в своей ежедневной деятельности, которая приносит вред всему живому, темпов не сбавляют.

Также отмети, что украинский ученый озвучил неутешительный прогноз климатических изменений для Украины. Мировое глобальное потепление может стать результатом того, что в стране не будет зимы.

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