В Украине может не быть зимы: синоптик озвучил пессимистичный прогноз на ближайшие годы

Мировое глобальное потепление повлияло и на климат в Украине. За последние несколько лет среднегодовая температура в стране заметно выросла. Это может стать результатом того, что уже в ближайшие 20 лет в Украине не будет зимы. Такие мнением поделился директор Укргидрометцентра Николай Кульбида в интервью Парламент.UA, передает УНИАН.

В Украине может не быть зимы - фото из открытых источников

"Глобальное потепление, конечно, не могло обойти Украину. Скажу больше, наше государство относится к тем странам, в которых оно достаточно ощутимо — среднегодовая температура за последние несколько лет увеличилась на 1,6-1,7 градуса Цельсия", — сказал Кульбида.

Специалист также отметил, что каждый год в стране в среднем на 10-15 дней увеличивается теплый летний период, при этом уменьшается зимний. Если не произойдет изменений, то Кульбида не исключает, что уже в ближайшее двадцатилетие в Украине не будет зимы и вовсе.

Напомним, что по словам климатолога Светланы Краковской, спустя какие-то 50 лет климат в Украине может кардинально поменяться. В итоге тропические ночи станут обыденностью, а снега даже зимой практически не будет. Лето будет становиться с каждым годом аномально жарким, а зима — превращаться в весну или позднюю осень, снег будет выпадать крайне редко. Она рассказала, что по сути климатическое лето, к которому мы привыкли и которое начиналось, когда температура на термометре превышала 15 градусов, значительно увеличится. Так, на юге оно будет продолжаться не 3 месяца, как мы привыкли, а целых 5. Причём три из них будут аномально жаркими.

В материале издания "Комментарии" также говорилось, что изменение климата — одна из наиболее насущных и глобальных проблем современного мира, которая может привести к невозвратимым и катастрофическим последствиям для всего человечества. Новое исследование ученых свидетельствует о том, что более 80 миллионов человек могут умереть из-за проблем, связанных с глобальным потеплением на планете.

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