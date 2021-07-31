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Ученые предрекли катастрофу человечества из-за глобального потепления: умрет более 80 миллионов людей

В подсчетах не учитывают количество людей, которые могут погибнуть вследствие ураганов, неурожая или повышения уровня моря

сегодня, 14:11
Автор:

Елизавета Черных

Изменение климата — одна из наиболее насущных и глобальных проблем современного мира, которая может привести к невозвратимым и катастрофическим последствиям для всего человечества. Новое исследование ученых свидетельствует о том, что более 80 миллионов человек могут умереть из-за проблем, связанных с глобальным потеплением на планете, если не будет предпринято мер в политике выброса углерода. Об этом пишет Insider, передает "Рубрика".

Ученые предрекли катастрофу человечества из-за глобального потепления: умрет более 80 миллионов людей

Глобальное потепление - фото из открытых источников

Исследователи использовали 2020 год в качества базового показателя и рассчитали, что добавление 4434 метрических тонн углекислого газа в окружающую среду приводит к одной смерти на планете. 

Автор исследования Даниэль Бресслер утверждает, что это количество можно приравнять к тому, сколько выбросов производит 3,5 человека в среднем за свою жизнь. Таким образом, считает ученый, глобальное потепление приведет к дополнительным 83 млн смертей на протяжении ближайших 80 лет. 

В исследовании также отмечают, что в данных подсчетах не учитывают количество людей, которые могут погибнуть вследствие ураганов, неурожая или повышения уровня моря. 

Ученые во главе с Даниэлем Бресслером подсчитали, что до 2100 года температура на планете повысится на 4,1 градуса по Цельсию. 

Таким образом новое исследование глобального потепления в несколько раз превышает цель Парижского климатического соглашения, которая направлена на ограничения увеличения температуры на Земле до уровня ниже, чем 2 градуса по Цельсию. 

Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало, что исследователи отметили, что из-за глобального потепления заметно сместилась ось нашей планеты. Чем это опасно, читайте в нашем материале. 


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Источник: https://rubryka.com/2021/07/31/cherez-globalne-poteplinnya-mozhut-pomerty-blyzko-83-mln-lyudej-doslidzhennya/
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