Ученые предрекли катастрофу человечества из-за глобального потепления: умрет более 80 миллионов людей

Изменение климата — одна из наиболее насущных и глобальных проблем современного мира, которая может привести к невозвратимым и катастрофическим последствиям для всего человечества. Новое исследование ученых свидетельствует о том, что более 80 миллионов человек могут умереть из-за проблем, связанных с глобальным потеплением на планете, если не будет предпринято мер в политике выброса углерода. Об этом пишет Insider, передает "Рубрика".

Глобальное потепление - фото из открытых источников

Исследователи использовали 2020 год в качества базового показателя и рассчитали, что добавление 4434 метрических тонн углекислого газа в окружающую среду приводит к одной смерти на планете.

Автор исследования Даниэль Бресслер утверждает, что это количество можно приравнять к тому, сколько выбросов производит 3,5 человека в среднем за свою жизнь. Таким образом, считает ученый, глобальное потепление приведет к дополнительным 83 млн смертей на протяжении ближайших 80 лет.

В исследовании также отмечают, что в данных подсчетах не учитывают количество людей, которые могут погибнуть вследствие ураганов, неурожая или повышения уровня моря.

Ученые во главе с Даниэлем Бресслером подсчитали, что до 2100 года температура на планете повысится на 4,1 градуса по Цельсию.

Таким образом новое исследование глобального потепления в несколько раз превышает цель Парижского климатического соглашения, которая направлена на ограничения увеличения температуры на Земле до уровня ниже, чем 2 градуса по Цельсию.

Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало, что исследователи отметили, что из-за глобального потепления заметно сместилась ось нашей планеты. Чем это опасно, читайте в нашем материале.

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