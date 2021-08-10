Зима превратится в весну, а лето будет как в Египте: уже через 50 лет климат в Украине может существенно изменится

Спустя какие-то 50 лет климат в Украине может кардинально поменяться. В итоге тропические ночи станут обыденностью, а снега даже зимой практически не будет. Лето будет становиться с каждым годом аномально жарким, а зима — превращаться в весну или позднюю осень, снег будет выпадать крайне редко. Как передает издание "Комментарии", таким прогнозом для Украины поделилась климатолог Светлана Краковская в беседе с журналистом "Украинской правды".

Жара. Фото: cikavosti.com

Она рассказала, что по сути климатическое лето, к которому мы привыкли и которое начиналось, когда температура на термометре превышала 15 градусов, значительно увеличится. Так, на юге оно будет продолжаться не 3 месяца, как мы привыкли, а целых 5. Причём три из них будут аномально жаркими.

Специалист объяснила, что тропические ночи – это такое явление, когда даже ночью температура на термометре не опускается ниже 20 градусов. Ранее такое явление мы могли наблюдать только в южных регионах страны, на побережье морей. Теперь же созерцаем даже в восточных и западных регионах, в том же Киеве, Чернигове. В недалеком будущем это явление станет обыденностью для большинства областей страны.

Что же касается привычной когда-то для Украины морозной и снежной зимы, то такие зимы будут крайне редко. Снега будет выпадать всё меньше, и есть все предпосылки говорить, что к середине века снега не будет вообще. При этом климатолог пояснила, что не стоит сразу полагать, что не будет у нас снегопадов и не будет морозов. Всё это будет, но только в феврале, в конце зимы. Снегопады никто не отменяет, просто речь идет о том, что снег, даже после того, как выпадет, не будет долго лежать на поверхности земли, а будет быстро таять.

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