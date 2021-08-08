Украинцев ждут два "бабьих лета" и прохладный август

В этом году не сработает "золотое правило" о том, что август – самый жаркий месяц лета. Погода в конце лета-2021 не будет слишком жаркой. Аномальной жары, когда отметка на термометрах приближалась к 35 градусам, больше не будет.

Лето. Фото: realist.online

Температура воздуха снизится, в разных областях периодически будут идти дожди. В то же время осень может порадовать теплой погодой и даже двумя "бабьими летами". О том, что совсем скоро зима, станет понятно лишь в ноябре, когда ударят первые морозы. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью "Обозревателю" рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

Говоря об августе, синоптик отметил, сейчас температура держится в пределах +29...+31. Но так будет недолго. Уже начиная с 12 августа, температура существенно начнет опускаться. Каждый день будет становиться холоднее, и уже после того, как мы отпразднуем День Независимости Украины, максимальный температурный режим будет наблюдаться на уровне +22...+24 градуса.

Далее, по прогнозу синоптика, будут скачки температуры воздуха примерно на плюс-минус 4 градуса. Леонид Горбань отмечает, что порадует украинцев погода в начале сентября. Она будет действительно тёплой, но уже после 10 числа заметно похолодает и начнутся затяжные дожди. Третья декада сентября ознаменуется "бабьим летом". Последнее воспоминание о лете будет уже в октябре, когда в середине месяца наступит второе "бабье лето". Украинцев порадует действительно тёплая погода, после чего в страну придут ночные заморозки, дожди и даже вероятный ранний снег.

Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало, что накануне Одесса ощутила на себе мощный циклон.

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