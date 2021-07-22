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Поплыла из-за дождя: как Одесса справилась с мощнейшей непогодой (ФОТО, ВИДЕО)

Одесситы говорят, что с подобным ударом стихии город не сталкивался около восьми лет

сегодня, 10:58
Автор:

Вечканова Елена
















В ночь со среды, 21 июля, на четверг, 22 июля, Одессу накрыло мощным циклоном, из-за чего главной "жемчужине у моря" пришлось принять ударную дозу осадков. Ливень лил как из пожарного брандспойта, а ветер гнул деревья к земле, словно спички. Больше подробностей сообщает местное издание "Думская".

Поплыла из-за дождя: как Одесса справилась с мощнейшей непогодой (ФОТО, ВИДЕО)

В ночь с 21 на 22 июля Одесса столкнулась с мощнейшим ливнем. Фото: "Думская"

По мнению одесситов, в последний раз с ливнем подобной силы Одесса сталкивалась в 2013 году. Непогода наделала немало бед: свалила десятки деревьев, поразмывала клумбы и грунтовые дороги, многие районы города были оставлены без электроэнергии. Вода подтапливала даже подъезды жилых многоэтажек. Также стихия зацепила и Одесский район — на утро четверга электричества все еще нет в более чем 20 населенных пунктах.

От обилия осадков значительно пострадал и популярный среди туристов курортный район "Аркадия": повреждены многие комплексы отдыха, потоки дождевой воды вперемешку с песком и даже морским илом затопили большинство местных магазинчиков.

Поплыла из-за дождя: как Одесса справилась с мощнейшей непогодой (ФОТО, ВИДЕО) - фото 2
Поплыла из-за дождя: как Одесса справилась с мощнейшей непогодой (ФОТО, ВИДЕО) - фото 3
Поплыла из-за дождя: как Одесса справилась с мощнейшей непогодой (ФОТО, ВИДЕО) - фото 4
Поплыла из-за дождя: как Одесса справилась с мощнейшей непогодой (ФОТО, ВИДЕО) - фото 5
Поплыла из-за дождя: как Одесса справилась с мощнейшей непогодой (ФОТО, ВИДЕО) - фото 6
Поплыла из-за дождя: как Одесса справилась с мощнейшей непогодой (ФОТО, ВИДЕО) - фото 7
Поплыла из-за дождя: как Одесса справилась с мощнейшей непогодой (ФОТО, ВИДЕО) - фото 8

Ночью проблемы были даже в работе аэропорта. Известно минимум о двух рейсах — из Варшавы и Антальи — которые, по итогу, не рискнули приземляться в Одессе. Польский самолет вернулся обратно, пилот же второго рейса развернулся по направлению к Борисполю.

В целом же, от ливня пострадали десятки одесских улиц: некоторые были перекрыты упавшими деревьями, некоторые — затоплены, т.к. ливневки не справлялись с объемом обрушившейся на них воды. Кое-где потрескался асфальт, сообщается о нанесении лишнего песка и даже поврежденных (или сорванных напрочь) канализационных люках. Не ходит несколько трамваев и троллейбусов — из-за повреждений на маршруте или затопленных рельс.

Непогода не обошла вниманием даже известную всем Дерибассовскую — здесь под воду ушла проезжая часть.

Поплыла из-за дождя: как Одесса справилась с мощнейшей непогодой (ФОТО, ВИДЕО) - фото 9
Поплыла из-за дождя: как Одесса справилась с мощнейшей непогодой (ФОТО, ВИДЕО) - фото 10
Поплыла из-за дождя: как Одесса справилась с мощнейшей непогодой (ФОТО, ВИДЕО) - фото 11
Поплыла из-за дождя: как Одесса справилась с мощнейшей непогодой (ФОТО, ВИДЕО) - фото 12
Поплыла из-за дождя: как Одесса справилась с мощнейшей непогодой (ФОТО, ВИДЕО) - фото 13
Поплыла из-за дождя: как Одесса справилась с мощнейшей непогодой (ФОТО, ВИДЕО) - фото 14
Поплыла из-за дождя: как Одесса справилась с мощнейшей непогодой (ФОТО, ВИДЕО) - фото 15
Поплыла из-за дождя: как Одесса справилась с мощнейшей непогодой (ФОТО, ВИДЕО) - фото 16

Также сложная ситуация наблюдается с районом Поскот, который из-за непогоды оказался практически отрезанным от города. В данный момент к поселку Котовского не ходит общественный транспорт.

Синоптики сообщают, что за ночь на Одессу обрушилось около 45 мм осадков.

Спасатели и работники коммунальных служб города занимаются оперативным устранением последствий разбушевавшейся стихии. Сообщений о пострадавших или погибших нет.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что подобная непогода привела к ужасающим наводнениям в центральной Европе. Как справились с трагическими последствиями природной катастрофы в Германии, читайте в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, к чему привели недавние мощнейшие ливни, прошедшие в Киеве.


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Источник: https://dumskaya.net/news/odessu-nakryl-silneyshiy-liven-ryad-ulitc-zatopl-147718/
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