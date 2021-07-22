Поплыла из-за дождя: как Одесса справилась с мощнейшей непогодой (ФОТО, ВИДЕО)

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Вечканова Елена
В ночь со среды,
21 июля, на четверг, 22 июля, Одессу накрыло мощным циклоном, из-за чего
главной "жемчужине у моря" пришлось принять ударную дозу осадков. Ливень лил
как из пожарного брандспойта, а ветер гнул деревья к земле, словно спички.
Больше подробностей сообщает местное издание "Думская".
В ночь с 21 на 22 июля Одесса столкнулась с мощнейшим ливнем. Фото: "Думская"
По мнению
одесситов, в последний раз с ливнем подобной силы Одесса сталкивалась в 2013
году. Непогода наделала немало бед: свалила десятки деревьев, поразмывала
клумбы и грунтовые дороги, многие районы города были оставлены без электроэнергии.
Вода подтапливала даже подъезды жилых многоэтажек. Также стихия зацепила и Одесский
район — на утро четверга электричества все еще нет в более чем 20 населенных
пунктах.
От обилия осадков значительно пострадал и популярный среди туристов курортный район "Аркадия": повреждены многие комплексы отдыха, потоки дождевой воды вперемешку с песком и даже морским илом затопили большинство местных магазинчиков.
Ночью проблемы
были даже в работе аэропорта. Известно минимум о двух рейсах — из Варшавы и
Антальи — которые, по итогу, не рискнули приземляться в Одессе. Польский
самолет вернулся обратно, пилот же второго рейса развернулся по направлению к
Борисполю.
В целом же, от ливня пострадали десятки одесских улиц: некоторые были перекрыты упавшими деревьями, некоторые — затоплены, т.к. ливневки не справлялись с объемом обрушившейся на них воды. Кое-где потрескался асфальт, сообщается о нанесении лишнего песка и даже поврежденных (или сорванных напрочь) канализационных люках. Не ходит несколько трамваев и троллейбусов — из-за повреждений на маршруте или затопленных рельс.
Непогода не обошла вниманием даже известную всем Дерибассовскую — здесь под воду ушла проезжая часть.
Также сложная
ситуация наблюдается с районом Поскот, который из-за непогоды оказался
практически отрезанным от города. В данный момент к поселку Котовского не ходит
общественный транспорт.
Синоптики сообщают,
что за ночь на Одессу обрушилось около 45 мм осадков.
Спасатели и
работники коммунальных служб города занимаются оперативным устранением
последствий разбушевавшейся стихии. Сообщений о пострадавших или погибших нет.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, что подобная непогода привела к ужасающим наводнениям в центральной Европе. Как справились с трагическими последствиями природной катастрофы в Германии, читайте в нашем материале.
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