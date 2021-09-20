С понедельника, 20 сентября, в Украине ожидается настоящий холод, поэтому в ближайшее время ждать повышение температуры не стоит. Такой прогноз озвучила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.



Когда в Украине потеплеет: синоптик озвучила прогноз - фото из открытых источников

По прогнозу специалиста, сегодня практически во всех регионах страны ожидается температура в пределах +7...+13 градусов. В восточной, южной части Украины, а также в Днепре, столбики термометров покажут до +14...+19 градусов.

20 сентября ожидаются незначительные осадки. В некоторых центральных областях, на Юге и Западе дожди начнут прекращаться.

В столице в понедельник днем до +10...+12 градусов — облачность, а также порывистый ветер в вечернее время.

Синоптик отметила, что на этой неделе стоит готовить одежду "солиднее", а вот ближе к следующим выходным украинцы могут ожидать потепления.

"Потеплеет в Украине ближе к следующим выходным", — подытожила Диденко.

Отметим, что украинцев может ожидать еще одна волна потепления в третьей декаде сентября. Согласно прогнозу директора Укргидрометцентра Николая Кульбиды, температура воздуха повысится, начиная с 19-20 сентября. По словам синоптика, такого термина как "бабье лето" официально нет. Обычно под этим высказыванием понимают спокойные, теплые дни с отсутствием осадков и порывов ветра.

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что глобальное потепление не прошло и мимо нашей страны. Ученые отмечают, что по прошествии нескольких лет в Украине заметно увеличилась среднегодовая температура. Специалисты взволнованы, ведь такие погодные изменения могут стать результатом того, что уже через два десятилетия в Украине может не быть зимы.





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