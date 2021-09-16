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Украину ждет еще одна волна тепла: синоптик озвучил прогноз

Напоминающую лето погоду украинцам можно ожидать с 19-20 сентября

сегодня, 16:28
Автор:

Елизавета Черных

Украинцев может ожидать еще одна волна потепления в третьей декаде сентября. Согласно прогнозу директора Укргидрометцентра Николая Кульбиды, температура воздуха повысится, начиная с 19-20 сентября. Об этом пишет OBOZREVATEL со ссылкой на интервью специалиста изданию "РБК-Украина". 

Украину ждет еще одна волна тепла: синоптик озвучил прогноз

Украину ждет еще одна волна тепла: синоптик озвучил прогноз. Фото из открытых источников

По словам синоптика, такого термина как "бабье лето" официально нет. Обычно под этим высказыванием понимают спокойные, теплые дни с отсутствием осадков и порывов ветра. 

Кульбида отметил, что именно такую, напоминающую лето погоду украинцам можно ожидать с 19-20 сентября. Тогда столбики термометров будут колебаться в пределах до +20 градусов. Затем температура снова упадет, после чего погодные условия снова порадуют жителей страны. 

Специалист также добавил, что надеяться на слишком теплую погоду украинцам не стоит, поскольку приближается зима и каждый раз теплых дней становится все меньше, а температура воздуха при этом снижается. 

По словам синоптика Натальи Диденко, начиная с субботы-воскресенья (18-19 сентября) количество осадков в стране начнет увеличиваться. Пока что, утверждает специалист, дожди еще не решились "нарушить сентябрьскую синоптическую идиллию". 

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что глобальное потепление не прошло и мимо нашей страны. Ученые отмечают, что по прошествии нескольких лет в Украине заметно увеличилась среднегодовая температура. Специалисты взволнованы, ведь такие погодные изменения могут стать результатом того, что уже через два десятилетия в Украине может не быть зимы.   


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Источник: https://news.obozrevatel.com/society/v-ukrainu-pridet-esche-odna-volna-tepla-kulbida-ozvuchil-detalnyij-prognoz.htm?_ga=2.187842091.2055452064.1631599988-227395441.1620644266&_gl=1*6p7zjf*_ga*MjI3Mzk1NDQxLjE2MjA2NDQyNjY.*_ga_JBX3X27G7H*MTYzMTc5Mzc5Mi4yNTQ
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