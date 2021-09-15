По словам синоптика Натальи Диденко, 16 сентября принесет теплую погоду западной части Украины. Температура воздуха в регионе будет колебаться в пределах +20...+25 градусов. Об этом специалист написала на странице в Facebook.

Синоптик озвучила прогноз погоды в Украине: где будет теплее всего - фото из открытых источников

Синоптик отметила, что в целом на всей территории страны завтра ожидается тепло. Максимальная температура достигнет +22 градусов.

А вот наиболее прохладными регионами в четверг, 16 сентября, окажутся Сумская и Харьковская области. Столбики термометров в регионах будут колебаться в районе +14...+18 градусов.

В Киеве синоптик прогнозирует солнечную погоду, до 19 градусов со знаком "+".

Специалист также отметила, что на всей территории Украины ожидается сухая погода. Дожди, по словам Диденко, еще не решились "нарушить сентябрьскую синоптическую идиллию".

В свою очередь синоптик подчеркнула, что, начиная с субботы-воскресенья (18-19 сентября) количество осадков в стране начнет увеличиваться.

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что уже совсем скоро украинцы смогут ощутить похолодание. Так, снижение температуры ожидается уже под конец недели, а следующие выходные в стране станут гораздо холоднее. Погодные изменения, хоть и постепенные, начинают адаптировать "наши головы, сосуды и настроение к поздней осени".

Также на на нашем портале — глобальное потепление не прошло и мимо нашей страны. Ученые отмечают, что по прошествии нескольких лет в Украине заметно выросла среднегодовая температура. Специалисты взволнованы, ведь такие погодные изменения могут стать результатом того, что уже через два десятилетия в Украине может не быть зимы.

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