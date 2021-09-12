В понедельник, 13 сентября, в большинстве регионов Украины продержится теплая погода, а термометр будет показывать "летние градусы". Температура воздуха будет колебаться в пределах +20...+27 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Синоптик рассказала, когда украинцам ждать похолодания - фото из открытых источников

По прогнозу специалиста, 13 сентября в стране будет отмечаться атмосферный фронт, который повлечет за собой небольшие осадки на Западе и Севере страны, включая Винницкую область. На остальных территориях должно быть сухо.

В Киеве понедельник будет теплым — столбики термометров покажут до +26 градусов.

По словам Натальи Диденко, уже совсем скоро украинцы смогут ощутить похолодание. Так, снижение температуры ожидается уже под конец недели, а следующие выходные в стране станут гораздо холоднее.

Синоптик отметила, что погодные изменения, хоть и постепенные, начинают адаптировать "наши головы, сосуды и настроение к поздней осени".

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" говорилось, что мировое глобальное потепление сказалось и на климате нашего государства. За последние несколько лет среднегодовая температура в стране заметно выросла. Это может стать результатом того, что уже в ближайшие 20 лет в Украине не будет зимы. Каждый год в стране в среднем на 10-15 дней увеличивается теплый летний период, при этом уменьшается зимний. Если не произойдет изменений, то синоптики не исключают, что уже в ближайшее двадцатилетие в Украине не будет зимы вовсе.

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