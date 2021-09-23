По словам синоптика Натальи Диденко, в пятницу, 24 сентября, в стране ожидается повышение температуры. Однако атмосферный фронт станет причиной дождей практически во всех регионах. Об этом специалист написала на странице в Facebook.

Погода в Украине значительно ухудшится: синоптик озвучила прогноз - фото из открытых источников

Синоптик отметила, что завтра днем в большинстве областей столбики термометров поднимутся до +10...+16 градусов, а в южной части страны до +15...+18 градусов.

В Полтавской, Сумской, Черниговской, а также частично Киевской и Черкасской областях будет немного холоднее. Здесь температура воздуха ожидается в пределах +8...+13 градусов.

По прогнозу Диденко, в пятницу украинцев ожидают осадки, вплоть до сильных дождей. Сначала они пройдут в северной, западной и центральной части страны, а во второй половине дня доберутся к Югу, Востоку и Центру Украины.

Кроме того, 24 сентября усилится и ветер, что может привести к штормовым порывам.

В Киеве в пятницу ожидается дождливые и ветренные погодные условия, особенно утром. Температура воздуха будет колебаться в пределах +11...+13 градусов.

Отметим, что начиная с этой недели в Украине ожидается значительное снижение температуры. В некоторых областях синоптики предупреждают о появлении ночных заморозков 23 сентября.

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что климатические изменения коснулись и нашей страны. Ученые обеспокоены тем, что они способны за какие-то четыре десятка лет превратить превратить Украину в Сахару. Специалисты убеждены, что климатический процесс на Земле значительно ускорился, чего нельзя было сказать раньше. Ученые встревожены тем, что в своей ежедневной деятельности, которая приносит вред всему живому, темпов не сбавляют.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!