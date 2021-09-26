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Синоптики обновили свой прогноз на октябрь и рассказали, когда ждать первого снега и морозов

Актуальный прогноз погоды

26 сентября 2021, 23:30
Автор:

Лиля Воробьева

Каким будет второй месяц осени — с первым снегом и ранними заморозками, или наоборот, на Покров еще будем наслаждаться хорошей погодой. Об этом дают свой прогноз  местные  синоптики погоды.

Синоптики обновили свой прогноз на октябрь и рассказали, когда ждать первого снега и морозов

Прогноз погоды на октябрь 2021 (фото из открытых источников)

Специалисты Gismeteo уже составили свой прогноз, используя новые карты погоды. Они предусматривают на две десятидневки октября постоянную температуру и небольшое, по сравнению с сентябрем, количество дождей.

Столбик термометра умеренно +10+ 17, ранних октябрьских заморозков не будет. Но после праздника Покрова температура немного снизится. Станет прохладнее, хотя и с плюсами, ориентировочно +10.

Известный передбачувач, который пользуется народными методами, Леонид Горбань говорит, что уже первые дни второго осеннего месяца будут скупыми на тепло. 5 октября будут идти осадки и похолодает. В самом конце первой десятидневки потеплеет, а середина месяца порадует всех плюсовыми +20 и солнечными днями. Замечательной, с солнцем будет денек на праздник Покрова. Ориентировочно, с 17 октября внезапно станет холодно, только +6+ 8, пройдет холодная слякоть В конце второй десятидневки придут первые заморозки в северные и восточные регионы.

В конце третьей десятидневки снова станет холодно, как в позднем ноябре, даже прогнозируются морозы до -7. Перед началом ноября, на 2-3 дня потеплеет, будет+ 8 +10, но так будет всего несколько дней.

Вазира Мартазинова, начальник отдела климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды национального гидрометеорологического института, составила свой прогноз на октябрь. Она говорит, что плюсы и минусы на столбике термометра будут колебаться и также предусматривает октябрьские заморозки и даже снег.

Десять дней в самом начале будут теплыми +15 градусов, дальше плюсы понизятся до +7 в дневное время и +3+ 5 ночью. Во второй декаде придут заморозки. После 15 октября, температура будет переменчивой: несколько дней солнца и умеренного тепла, дальше несколько дней холода. Осадки уже могут быть с первым октябрьским снегом.

Напомним, что "Комментарии" информируют о том, что погода в Украине значительно ухудшится .


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Источник: https://www.gismeteo.ua/
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