Синоптики обновили свой прогноз на октябрь и рассказали, когда ждать первого снега и морозов

Каким будет второй месяц осени — с первым снегом и ранними заморозками, или наоборот, на Покров еще будем наслаждаться хорошей погодой. Об этом дают свой прогноз местные синоптики погоды.

Прогноз погоды на октябрь 2021 (фото из открытых источников)

Специалисты Gismeteo уже составили свой прогноз, используя новые карты погоды. Они предусматривают на две десятидневки октября постоянную температуру и небольшое, по сравнению с сентябрем, количество дождей.

Столбик термометра умеренно +10+ 17, ранних октябрьских заморозков не будет. Но после праздника Покрова температура немного снизится. Станет прохладнее, хотя и с плюсами, ориентировочно +10.

Известный передбачувач, который пользуется народными методами, Леонид Горбань говорит, что уже первые дни второго осеннего месяца будут скупыми на тепло. 5 октября будут идти осадки и похолодает. В самом конце первой десятидневки потеплеет, а середина месяца порадует всех плюсовыми +20 и солнечными днями. Замечательной, с солнцем будет денек на праздник Покрова. Ориентировочно, с 17 октября внезапно станет холодно, только +6+ 8, пройдет холодная слякоть В конце второй десятидневки придут первые заморозки в северные и восточные регионы.

В конце третьей десятидневки снова станет холодно, как в позднем ноябре, даже прогнозируются морозы до -7. Перед началом ноября, на 2-3 дня потеплеет, будет+ 8 +10, но так будет всего несколько дней.

Вазира Мартазинова, начальник отдела климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды национального гидрометеорологического института, составила свой прогноз на октябрь. Она говорит, что плюсы и минусы на столбике термометра будут колебаться и также предусматривает октябрьские заморозки и даже снег.

Десять дней в самом начале будут теплыми +15 градусов, дальше плюсы понизятся до +7 в дневное время и +3+ 5 ночью. Во второй декаде придут заморозки. После 15 октября, температура будет переменчивой: несколько дней солнца и умеренного тепла, дальше несколько дней холода. Осадки уже могут быть с первым октябрьским снегом.

Напомним, что "Комментарии" информируют о том, что погода в Украине значительно ухудшится .

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