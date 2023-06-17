В Украине предоставят статус официального "мертвому" языку

Правительство Украины планирует предоставить английскому языку статус языка международного общения, работа над этим уже ведется. Об этом, как сообщают "Комментарии", заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Английский язык - один из самых распространенных в мире

"Параллельно с интеграцией Украины в ЕС усиливаем сотрудничество с международным сообществом. Вместе с этим растет потребность в людях со знанием английского языка. Его изучение должно стать более доступным для украинцев, — написал в своем телеграмм-канале Денис Шмыгаль. — Готовим проект закона, который, в частности, закрепит английский как язык международного общения. В то же время нарабатываются решения, которые сделают изучение английского более доступным для всех желающих".

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По мнению главы правительства, "английский язык открывает широкий доступ к знаниям, рынку труда, информационным и культурным продуктам, более высокой заработной плате".

– Эти преимущества должны получить и украинцы, что поможет утверждению Украины как регионального лидера, – отмечает Денис Шмигаль.

Напомним о заявлении главы российской Госдумы, который заявил, что английский язык мертв, а вместо него стоит учить китайский.

Английский является одним из самых распространенных языков в мире. После обретения независимости британскими колониями английский язык остался либо родным языком большинства населения США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, либо одним из официальных языков Индии, Нигерии. Он является родным для 335 млн человек (2003 год), третьим родным языком в мире после китайского и испанского, людей, говорящих на нем (включая тех, для кого он является вторым языком), — более 1,3 млрд человек (2007). Он также один из шести официальных и рабочих языков ООН. Английский язык является официальным в 54 странах.

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