В Украине ожидается много дождей, местами возможен град - подробности

Воскресенье в Украине будет с атмосферными фронтами и, соответственно, дождями. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

Погода в Украине

По словам Диденко, дожди будут сопровождаться грозами, а при грозах возможны град и сильный ветер.

"Температура воздуха распределится завтра следующим образом: прохладнее всего будет 10-го июля в западных областях, +18+23 градуса, в Карпатах +9+15 градусов, а жара еще потянется на Востоке и в Приазовье, +26+31, в Луганской области и Запорожье до +33 градусов. На остальной территории в воскресенье ожидается +22+28 градусов", — пишет Диденко.

Синоптик спрогнозировала, что в ближайшее время в Украине будет преобладать комфортная температура, даже на Юге и Востоке станет дышать легче. Однако во второй половине следующей недели столбики термометров снова поползут вверх.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что "Это же стыд": экс-футболист сборной Украины жестко высмеял нардепа Тищенко за фото с автоматом (ФОТО). Футболист не оставил без внимания снимок Тищенко в военной экипировке.

Читайте также о том, что бойкот РФ и побег Лаврова с G20: о чем это говорит – почему ситуация становится угрожающей. Эксперты обращают внимание на то, что нельзя допустить, чтобы повторилась история 2014-го года, когда на публике Путина и компанию игнорировали, а за глаза продолжали строить отношения.

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что резников назвал количество мобилизованных в Украине: сколько людей защищают страну. Министр обороны добавил, что такая численность вооруженных сил также создает возможности для бизнеса.

Также "Комментарии" информировал о том, что аэродром "Зябровка" в Беларуси: какое оружие стягивают туда оккупанты, что там происходит. На военном аэродроме "Зябровка" обустраивают российскую военную базу.

Источник:

© Comments.ua

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!