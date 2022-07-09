logo

BTC/USD

21667.46

ETH/USD

1218.47

LTC/USD

53.33

USD/UAH

35.90

EUR/UAH

37.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события В Украине ожидается много дождей, местами возможен град - подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине ожидается много дождей, местами возможен град - подробности

В ближайшее время в Украине будет преобладать комфортная температура

9 июля 2022, 22:05
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

Воскресенье в Украине будет с атмосферными фронтами и, соответственно, дождями. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в социальной сети Facebook. 

В Украине ожидается много дождей, местами возможен град - подробности

Погода в Украине

По словам Диденко, дожди будут сопровождаться грозами, а при грозах возможны град и сильный ветер.

"Температура воздуха распределится завтра следующим образом: прохладнее всего будет 10-го июля в западных областях, +18+23 градуса, в Карпатах +9+15 градусов, а жара еще потянется на Востоке и в Приазовье, +26+31, в Луганской области и Запорожье до +33 градусов. На остальной территории в воскресенье ожидается +22+28 градусов", — пишет Диденко. 

Синоптик спрогнозировала, что в ближайшее время в Украине будет преобладать комфортная температура, даже на Юге и Востоке станет дышать легче. Однако во второй половине следующей недели столбики термометров снова поползут вверх.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что "Это же стыд": экс-футболист сборной Украины жестко высмеял нардепа Тищенко за фото с автоматом (ФОТО). Футболист не оставил без внимания снимок Тищенко в военной экипировке. 

Читайте также о том, что бойкот РФ и побег Лаврова с G20: о чем это говорит – почему ситуация становится угрожающей. Эксперты обращают внимание на то, что нельзя допустить, чтобы повторилась история 2014-го года, когда на публике Путина и компанию игнорировали, а за глаза продолжали строить отношения. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что резников назвал количество мобилизованных в Украине: сколько людей защищают страну. Министр обороны добавил, что такая численность вооруженных сил также создает возможности для бизнеса. 

Также "Комментарии" информировал о том, что аэродром "Зябровка" в Беларуси: какое оружие стягивают туда оккупанты, что там происходит. На военном аэродроме "Зябровка" обустраивают российскую военную базу. 


Источник: https://society.comments.ua/news/warrussia/aerodrom-zyabrovka-v-belarusi-kakoe-oruzhie-styagivayut-tuda-okkupanty-chto-tam-proishodit-700184.html
© Comments.ua



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/tala.didenko
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!