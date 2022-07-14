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В Украине объявлено штормовое предупреждение: где ухудшится погода (КАРТА)

Во многих областях Украины ожидаются грозы

сегодня, 21:00
Автор:

Денис
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Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в некоторых областях Украины. Об этом сообщается на официальном сайте Укргидрометцентра. 

В Украине объявлено штормовое предупреждение: где ухудшится погода (КАРТА)

Погода в Украине

Так, по данным синоптиков, завтра (15 июля) во многих областях Украины объявлено штормовое предупреждение из-за гроз.

Ухудшение погодных условий ожидается в западных, северных и большинстве центральных областей. 

Отмечается, что объявлен I уровень опасности, желтый.

В Украине объявлено штормовое предупреждение: где ухудшится погода (КАРТА) - фото 2

Фото: Скриншот — Гидрометцентр 

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Источник: https://meteo.gov.ua/ua/33345/storms/1
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