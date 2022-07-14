В Украине объявлено штормовое предупреждение: где ухудшится погода (КАРТА)

Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в некоторых областях Украины. Об этом сообщается на официальном сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине

Так, по данным синоптиков, завтра (15 июля) во многих областях Украины объявлено штормовое предупреждение из-за гроз.

Ухудшение погодных условий ожидается в западных, северных и большинстве центральных областей.

Отмечается, что объявлен I уровень опасности, желтый.





Фото: Скриншот — Гидрометцентр

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