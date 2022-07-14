HIMARS в работе: кого из козырных командиров РФ отправили домой грузом-200

Прицельными ударами по командным пунктам благодаря РСЗО HIMARS украинские защитники разбили немало командных пунктов россиян. В итоге, те российские офицеры высшего чина, которые прибыли в Украину на войну и думали отсидеться в тылу, получая похвалу из Москвы, отправились домой раньше времени, только не бодрыми и веселыми, а грузом 200. По предварительной информации ВСУ достали и до командования 22 армейского корпуса. Точно подтверждена ликвидация командира 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Сергея Кенса. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сюжете проекта FreeДом.

РСЗО HIMARS. Фото: US Army

Отдельно стоит остановиться на личности Сергея Кенса. Он был назначен командиром бригады в оккупированном Крыму в 2019 году. На тот момент за его плечами были Чечня, Адыгея, Дагестан и скандал в СМИ.

Так, в 2014 году издание "Настоящее время" проводило расследование. Военных майкопской бригады, которые не захотели выдвигаться на войну на Донбасс, судили. Инициатором возбуждения уголовного дела как раз и был командир 33-й бригады Сергей Кенс.

Как пишет сайт "Миротворец", Кенс уже успел прославиться и в Украине, в первую очередь, своими зверствами в Мариуполе. Он выступал за то, чтобы украинских добровольцев и чиновников не брали в плен, а расстреливали на месте.

Еще одна похоронка по пути также в аннексированный Крым. О ликвидации полковника Сергея Аврамченко сообщил в соцсетях его учитель и разместил фото. Крымчанин Аврамченко – замкомандира по воспитательной работе. В 2014-м он предал Родину и был тем человеком, который собственноручно в части снял флаг Украины и поднял триколор.

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