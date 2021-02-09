В Украине из-за непогоды приостановили работу аэропорты: где именно

Из-за сильных снегопадов и общее усложнение погодных условий в двух областных центрах Украины приостановлена работа аэропортов. Об этом сообщают представители пресс-службы Министерства внутренних дел.

В Виннице и Черновцах погода остановила работу авиатранспорта. Фото из соцсетей

Так, с вечера 8 февраля не планируют новых рейсов и не принимают самолеты на посадку работники аэропортов в Виннице и Черновцах. Порывы ветра, налипание снега и общее количество осадков слишком усложняют работу авиационного транспорта в этих регионах.



Отмечается, что в других областях самолеты продолжают вылетать и приземляться в штатном режиме. Информации о закрытии других аэропортов пока нет.



Напомним, несколько недель назад подобная ситуация наблюдалась в Одесской области. В конце января из-за плохой погоды аэропорт в Одессе не смог принять самолет украинской авиакомпании Sky Up, который возвращался с Шарм-эль-Шейха. Пилоту пришлось покружить над засыпанным снегом аэродромом, после чего он вылетел в Борисполь — другого выхода не было.

С 8 февраля значительные снегопады начались по почти всей Украине. Видимость затруднена, как и передвижение по улицам населенных пунктов. Коммунальным службам не удается справиться с последствиями непогоды, ведь снегопады слишком обильные — засыпают дорожное покрытие сразу после того, как его расчистят.

Понятно, что при таких условиях очень сложно выезжать по делам в другой город. На время сильных снегопадов Украинский рекомендуют пользоваться железнодорожным транспортом, ведь он, по словам представителей "Укрзализныци", полностью безопасный и никоим образом не зависит от осложнения погодных условий.

Такой выход из ситуации довольно неплох, ведь, как сообщали "Комментарии", в ближайшие дни погода в Украине только продолжит ухудшаться. Из 10 февраля температура воздуха местами ночью снизится до -16, будет идти снег, а иногда — снег с дождем.



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