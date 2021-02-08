logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 08.02.2021

BTC/USD

44028.07

ETH/USD

1760.59

LTC/USD

167.12

НБУ 08.02.2021

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

33.56

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Стало известно, как непогода в Украине повлияет на расписание поездов
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, как непогода в Украине повлияет на расписание поездов

Ни один из рейсов не отменили и не перенесли

сегодня, 16:46
Автор:

Елизавета Черных

В Украинской железной дороге призвали украинцев выбирать для путешествий на этой неделе поезда. Пресс-служба ведомства сообщила, что непогода никак не повлияет на движение пассажирских поездов, таким образом ни один из рейсов не отменили и не перенесли. 

Стало известно, как непогода в Украине повлияет на расписание поездов

В УЗ рассказали, как непогода в Украине повлияет на расписание поездов - фото из открытых источников

"Несмотря на непогоду, Укрзализныця не отменяет ни одного рейса пассажирских поездов. Все поезда будут отправляться по графику, в том числе те, что курсируют через Волынскую область, где в настоящее время ограничено движение всего автотранспорта на некоторых автомобильных дорогах", – сказали в УЗ. 

Несмотря на то, какую погоду спрогнозировали синоптики в Украине, перевозчик называет железную дорогу наиболее безопасным видом транспорта в таких погодных условиях. В пресс-службе УЗ отметили, что в компании приложат всевозможных усилий, чтобы обеспечить достаточное количество пассажирских мест, и в случае необходимости оно будет увеличено.  

В УЗ также подчеркнули, что в данный момент сотрудники железной дороги продолжают работы по очистке железнодорожной инфраструктуры от снега, в том числе железнодорожных вокзалов и станций.

Напомним, что в период с 8 по 12 февраля в Украине ожидаются значительные осадки, понедельник и вторник ознаменуются сильными снегопадами в большинстве регионов, а в южной части страны стоит ожидать дождей.

Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало, что Укрзализныця вскоре планирует запуск двух скоростных двухэтажных поездов Skoda после их ремонта. В компании считают, что целесообразней провести некоторые ремонтные работы в Украине. Например, те, которые не требуют специализированной экспертизы Skoda как производителя. 




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/534582/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ