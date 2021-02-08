Стало известно, как непогода в Украине повлияет на расписание поездов

В Украинской железной дороге призвали украинцев выбирать для путешествий на этой неделе поезда. Пресс-служба ведомства сообщила, что непогода никак не повлияет на движение пассажирских поездов, таким образом ни один из рейсов не отменили и не перенесли.

В УЗ рассказали, как непогода в Украине повлияет на расписание поездов - фото из открытых источников

"Несмотря на непогоду, Укрзализныця не отменяет ни одного рейса пассажирских поездов. Все поезда будут отправляться по графику, в том числе те, что курсируют через Волынскую область, где в настоящее время ограничено движение всего автотранспорта на некоторых автомобильных дорогах", – сказали в УЗ.

Несмотря на то, какую погоду спрогнозировали синоптики в Украине, перевозчик называет железную дорогу наиболее безопасным видом транспорта в таких погодных условиях. В пресс-службе УЗ отметили, что в компании приложат всевозможных усилий, чтобы обеспечить достаточное количество пассажирских мест, и в случае необходимости оно будет увеличено.

В УЗ также подчеркнули, что в данный момент сотрудники железной дороги продолжают работы по очистке железнодорожной инфраструктуры от снега, в том числе железнодорожных вокзалов и станций.

Напомним, что в период с 8 по 12 февраля в Украине ожидаются значительные осадки, понедельник и вторник ознаменуются сильными снегопадами в большинстве регионов, а в южной части страны стоит ожидать дождей.

Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало, что Укрзализныця вскоре планирует запуск двух скоростных двухэтажных поездов Skoda после их ремонта. В компании считают, что целесообразней провести некоторые ремонтные работы в Украине. Например, те, которые не требуют специализированной экспертизы Skoda как производителя.









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