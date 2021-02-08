logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 08.02.2021

BTC/USD

39217.38

ETH/USD

1641.68

LTC/USD

151.83

НБУ 08.02.2021

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

33.56

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Украину накрыли серьезные снегопады: когда ожидать потепление
commentss НОВОСТИ Все новости

Украину накрыли серьезные снегопады: когда ожидать потепление

Морозы еще вернутся и будут еще сильнее

сегодня, 10:03
Автор:

Гриниченко Дима

Появился точный прогноз погоды в Украине на ближайшие десять дней. Синоптики рассказали о том, когда стоит ожидать потепления, какие будут осадки и как долго продержится морозная погода. Об этом стало известно из данных метеорологического сайта "Gismeteo".

Украину накрыли серьезные снегопады: когда ожидать потепление

Снегопад Киев. Фото: ТСН

В период с 8 по 12 февраля в Украине ожидаются значительные осадки, понедельник и вторник ознаменуются сильными снегопадами в большинстве регионов, а в южной части страны стоит ожидать дождей.

Уже во вторник морозная погода начнет спадать, а в пятницу, 12 февраля, в некоторых областях ожидается плюсовая температура воздуха дней, а на Юге – даже выше +10. Стоит отметить, что кроме южной части Украины, минусовая температура ночью будет сохраняться. 

На следующих выходных 13 и 14 февраля в Украину придет антициклон, который принесет за собой сильные морозы. На Севере Украины стоит ожидать снижение температуры до -20, на Западе – до -15 градусов днем и до -24 градусов ночью.

Сильные морозы продержаться на протяжении нескольких дней, однако потом стоит ожидать постепенного потепления. 

В Киеве в ближайшие дни также ожидаются снегопады, затем небольшое потепление, после которого также вернутся морозы.

Специалисты прогнозировали, что настоящая весенняя погода в Украине ожидается после 20 чисел февраля. 

В Киеве морозы продержаться, как минимум до 16 февраля. Такой же температуры воздуха стоит ожидать в Харькове, Одессе и Львове. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что сгоревший "Эпицентр" в Николаевской области не был официально введен в эксплуатацию.

Читайте также о том, что будет с экономикой Украины в 2021 году.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.gismeteo.ua
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ