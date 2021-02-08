Украину накрыли серьезные снегопады: когда ожидать потепление

Появился точный прогноз погоды в Украине на ближайшие десять дней. Синоптики рассказали о том, когда стоит ожидать потепления, какие будут осадки и как долго продержится морозная погода. Об этом стало известно из данных метеорологического сайта "Gismeteo".

Снегопад Киев. Фото: ТСН

В период с 8 по 12 февраля в Украине ожидаются значительные осадки, понедельник и вторник ознаменуются сильными снегопадами в большинстве регионов, а в южной части страны стоит ожидать дождей.

Уже во вторник морозная погода начнет спадать, а в пятницу, 12 февраля, в некоторых областях ожидается плюсовая температура воздуха дней, а на Юге – даже выше +10. Стоит отметить, что кроме южной части Украины, минусовая температура ночью будет сохраняться.

На следующих выходных 13 и 14 февраля в Украину придет антициклон, который принесет за собой сильные морозы. На Севере Украины стоит ожидать снижение температуры до -20, на Западе – до -15 градусов днем и до -24 градусов ночью.

Сильные морозы продержаться на протяжении нескольких дней, однако потом стоит ожидать постепенного потепления.

В Киеве в ближайшие дни также ожидаются снегопады, затем небольшое потепление, после которого также вернутся морозы.

Специалисты прогнозировали, что настоящая весенняя погода в Украине ожидается после 20 чисел февраля.

В Киеве морозы продержаться, как минимум до 16 февраля. Такой же температуры воздуха стоит ожидать в Харькове, Одессе и Львове.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что сгоревший "Эпицентр" в Николаевской области не был официально введен в эксплуатацию.

Читайте также о том, что будет с экономикой Украины в 2021 году.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!