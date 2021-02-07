Сгоревший «Эпицентр» на Николаевщине не был введен в эксплуатацию - нардеп

Здание "Эпицентра" в Николаевской области, в котором вспыхнул серьезный пожар, как оказалось, не было введено в эксплуатацию. Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат от "Слуги народа" Елена Шуляк.

Пожар в "Эпицентре" / фото: социальные сети

"Магазин на Николаевщине, который на днях горел (и где пострадали люди) имел очень много нарушений в контексте строительства, и не был введен в эксплуатацию (даже после 2-х обращений). Несмотря на нарушение упомянутого "Эпицентра", ни ГАСК, ни ГСЧС не имели ни одного замечания к их противопожарной системы", — написала политик.

То есть, зная о том, что помещение этого торгового центра официально использовать нельзя — его открыли и тем самым подвергли работников и покупателей опасности.

Елена Шуляк отметила, что сейчас также проверяется информация о том, что на следующий день после пожара, ГАСК "чудом" ввела в эксплуатацию 20 торговых центров "Эпицентр".

По словам нардепа, в ГАСК эту информацию опровергают и заверяют, что нарушений нет и это совпадение. Но учитывая, что это "совпадение" не первый раз, Елена Шуляк подчеркнула, что инициировала создание рабочей группы, которая подготовит законопроект об серьезной ответственности работников госструктур за халатность, коррупцию, превышение полномочие, несущие опасность для здоровья и жизни людей.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что причиной пожара "Эпицентра" в Николаевской области стал поджог. 37-летний мужчина зашел в отдел с легковоспламеняющимися товарами и разлил там воспламеняющуюся жидкость. Потом он поджег здание и попытался скрыться, но был задержан сотрудниками полиции. Суд отправил поджигателя на два месяца под стражу.

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